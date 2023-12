Joguines no sexistes per un Nadal amb igualtat

Publicitat

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha reeditat, de cara a les compres d’aquestes festes, la campanya contra l’ús sexista de joguines. ‘Que els Reis ens portin igualtat!’ és l’eslògan d’aquesta campanya de conscienciació adreçada a les famílies perquè tinguin present que els jocs i les joguines eduquen, socialitzen i transmeten valors, i precisament per això cal pensar bé quines idees, rols o estereotips reprodueixen abans d’escollir-les.

En diferents suports com ara vídeos i postals digitals, la campanya – que es pot veure a partir d’aquest dilluns dia 4 – desmunta tòpics com ara que el blau és de nens i el rosa de nenes, que les nenes juguen amb nines i cuinetes i els nens a pilota i amb cotxes, o que les nenes volen ser princeses i els nens astronautes. Aquests tòpics que es perpetuen de generació en generació limiten la imaginació dels infants, els impedeix créixer lliurament i els transmeten uns estereotips sexistes. És per això que les famílies han d’ajudar els infants a qüestionar-se aquests rols fruit d’una cultura i socialització de gènere masclista i discriminatòria, i educar-los en la igualtat i en la llibertat perquè puguin desenvolupar-se segons el que desitgen i els identifica.

La campanya contra l’ús sexista de joguines, que ha comptat amb la implicació de les regidories d’Igualtat dels Ajuntaments de la MICOD, ja s’ha començat a difondre a través dels centres educatius perquè arribi a totes les famílies de la Conca d’Òdena. A més es pot seguir a través de les xarxes socials, a la pàgina web, i també es podrà trobar en forma de tòtems que estaran instal·lats a Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.

La campanya també dona 5 consells bàsics a les famílies perquè els Reis portin igualtat, i que inclouen recomanacions com ara ajudar als infants a fer la carta als Reis animant-los a incloure joguines no estereotipades del seu gènere; escoltar els seus desitjos i emocions sense negar-los ni ridiculitzar-los si surten del mandat de gènere; explicar-los que molts anuncis i catàlegs de joguines són discriminatoris i per què; evitar els jocs violents i escollir els que transmeten valors com el respecte, l’empatia i la solidaritat; i buscar articles i joguines que presentin diversitats d’origen i d’identitat.

