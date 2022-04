Jogger, el familiar més accessible del mercat, arriba a REMM GUITART

Dacia REMM GUITART està permanentment innovant per facilitar la vida als clients. En aquest sentit, el passat 1 de desembre va obrir les comandes del nou Dacia Jogger, el nou familiar de Dacia que compta amb fins a 7 places i que està sent tot un èxit. Així mateix, per a aquells clients que el vulguin provar, REMM GUITART compta ja amb vehicles per oferir proves a les instal·lacions, ubicades a REMM GUITART.

Dacia proposa amb el nou Jogger el vehicle familiar més accessible del segment C. La seva relació valor/preu el converteix en una oferta única a la seva categoria: Des de 5€/dia la versió 5 places i per 1€/dia més, la versió 7 places. Jogger està destinat a les famílies que busquen un vehicle polivalent, que faciliti el dia a dia, i també als aventurers i amants de la natura que vulguin conduir un vehicle modern i dinàmic que pugui transportar els seus equips d’esport o d’oci. Gràcies a les seves tres files, Dacia Jogger pot transportar fins a 7 adults. Dissenyat com un vehicle «navalla suïssa», ofereix 52 configuracions possibles, tenint una habitabilitat i modularitat rècord.

UP&GO: Una oferta atractiva

A més de l’atractiu del producte, la promesa de terminis de lliurament reduïts en una versió súper equipada està atraient cada cop més clients. En el moment de la compra, la configuració, inclosa l’elecció del motor i el color de la carrosseria, es pot fer en menys d’un minut. El que simplifica el procés de compra, centrant-se en allò essencial per al client.