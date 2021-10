Joan Pinyol publica una versió del llibre “Avi, et trauré d’aquí!” per a l’alumnat de Secundària

Després de presentar el llibre “Avi, et trauré d’aquí!” (Saldonar edicions, 2019) en 48 ocasions per tot el territori -la darrera diumenge passat a Carme-, l’escriptor Joan Pinyol acaba de publicar una versió del llibre adreçada als joves en què explica la lluita que des de fa tretze anys du a terme per treure el seu avi matern del Valle de los Caídos i enterrar-lo al cementiri de Capellades.

Amb el mateix títol i el subtítol “Una promesa per evitar que ningú caigui mai més en l’oblit” ha escrit una versió pensant en els alumnes de secundària (a partir de tercer d’ESO i fins a segon de batxillerat) que hi ha als instituts. La intenció és explicar-los de primera mà uns fets lligats a la guerra i a la dictadura que s’han silenciat durant dècades i que són imprescindibles perquè entenguin algunes claus del nostre present. Durant el curs escolar, el capelladí combina la seva activitat com a professor de llengua i literatura catalanes a l’institut Pere Vives d’Igualada amb la realització de diverses xerrades en altres centres de secundària a propòsit de la seva lluita, que serveixen per compartir-la i per sacsejar les consciències de les noves generacions. El curs passat les va dur a terme a l’institut Vall de Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), a l’institut La Candelera de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), a l’institut Terres de Ponent de Mollerussa (Pla d’Urgell) i a l’institut Ernest Lluch de Cunit (Baix Penedès).

Aquesta nova versió, més breu i més econòmica, també actualitza l’estat de la lluita amb totes les accions dutes a terme a partir de 2019, que és quan es va publicar la primera versió. Per exemple el darrer comunicat que acaba de rebre la família des de Patrimonio Nacional, entitat que depèn del govern espanyol, que el passat mes de setembre els va fer saber l’imminent inici dels treballs previs al Valle de los Caídos que han de permetre la identificació, exhumació i posterior entrega a la família de les restes del capelladí Joan Colom Solé.