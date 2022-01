Joan Paradell torna a fer sonar l’orgue de Santa Maria el dia de Reis

El dia de Reis a la tarda, a la basílica de Santa Maria, es va fer el tradicional concert d’orgue de Joan Paradell que l’any passat, malauradament, es va haver de suspendre per la pandèmia; enguany, malgrat que la pandèmia continua entre nosaltres, hem pogut escoltar el nostre orgue, tocat per aquest gran músic igualadí. Abans de començar, el mestre Paradell va explicar que el dedicava a la memòria d’Antoni Dalmau i Ribalta, que havia mort el dia abans.

Per començar el seu concert, Joan Paradell va triar Preludi i fuga, una obra del deixeble de Bach J. Schneider (1702-1788), i va seguir amb Animoso de J. G. Graun (1703-1771). Van ser dues peces molt contrastades i interpretades amb l’estil més apropiat a la seva època.

Després va tocar 3 grans obres de la literatura organística. La primera, Pastorale en Fa major (BWV 590) de J. S. Bach (1685-1750), que és l’única Pastorale que Bach va escriure. La segona va ser de César Franck (1822-1890) de qui celebrem aquest any el 200 aniversari del naixement; Paradell va tocar el Segon Coral en si menor i li va rendir el seu particular homenatge en l’aniversari. Aquesta obra té, “grosso modo”, una forma de ”passacaglia” i així es va establir una relació amb la següent composició del programa, la sublim Passacaglia et Thema Fugatum (BWV 582) de J.S. Bach, que és considerada la més monumental de les obres per a orgue del seu autor. La interpretació d’aquestes 3 obres fou magistral, amb una gran tècnica, musicalitat, sentiment i virtuosisme.

A continuació vam poder escoltar una dolça obra del segle XXI, Lullaby, de F. Borsari, autor italià amic personal de Joan Paradell, seguida de La Marxa dels Reis Mags de T. Dubois (1837-1924), una bonica marxa on sona, de forma molt seguida però llunyana, una nota aguda contínua que simbolitza l’estel que guia els Reis. El concert va acabar amb l’espectacular Tocata de la Simfonia núm. 5 de Ch. M. Widor (1844-1937).

Joan Paradell, com sempre, ens va oferir un programa molt variat, que tenia pinzellades pròpies d’aquestes festes nadalenques, amb obres d’autors del segle XVIII fins al XXI. En tot el concert ens va tornar a mostrar que és un gran organista, que coneix i utilitza a la perfecció tots els recursos del nostre instrument, que domina totalment la tècnica sempre acompanyada del sentiment; en definitiva, que és un gran músic i una excel·lent persona; per tot això el Papa Francesc li va concedir fa pocs mesos la creu d’or pro Ecclesia et Pontifice en reconeixement del seu lloable compromís i dedicació a l’Església i al Sant Pare, una distinció que va instituir el Papa Lleó XIII i que, des d’aleshores, només s’ha donat a 3 músics.

Quan el programa ja s’havia finalitzat, Joan Paradell, com a bis, ens va regalar una interpretació que ja és tradició en aquest concert: la Tocata i Fuga en re menor BWV 565 de J. S. Bach

La transmissió a la pantalla instal·lada al presbiteri va anar a càrrec de Jordi Balcells i Josep Aguilera. Va actuar de registrant Jonatan Carbó, professor d’orgue del Conservatori Joan Just d’Igualada. Els comentaris van ser de Jaume Planas que va convidar a tothom al XXVIII Festival Internacional d’Orgue d’Igualada que començarà el dia 27 de febrer.

Al final del concert, Joan Paradell va saludar els assistents des del presbiteri on va ser felicitat i obsequiat per Carme Riera, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada i per Pere Camps, regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals.