Joan Masip queda primer en dobles i segon en individual en el Campionat de Catalunya de Tennis Taula

El passat cap de setmana es va disputar a Igualada la 63a edició dels campionats de Catalunya Absoluts, la màxima competició del tennis taula del país i que cap bon jugador ni afeccionat al tennis taula es vol perdre.

La participació en aquest torneig és per classificació, s’ha de ser un dels 18 millors clubs del país o dels 80 millors jugadors a individuals i dels 48 millors a dobles. El CPPI aconseguia la classificació després de quedar sots-campió al Catalunya per comarques del passat octubre disputat a Bàscara.

Els altres grans al·licients, apart de veure el CPPI competir a la seva ciutat, era veure si Joan Masip, campió de Catalunya Absolut el 2021 i el 2022, podia aconseguir la tercera corona consecutiva competint a casa, i també el debut de Kevin Valls, jove jugador en la categoria paralímpica, que entrava per rànquing al ser dels 16 millors jugadors en la seva categoria.

El campionat començava malament pel CPPI, enfrontant-se a l’Olesa, equip que ha baixat aquest any de Divisió d’Honor, i on un desafortunat Dani Luco no podia arrodonir un partit on Francesc Masip havia brillat amb llum pròpia fent els seus 2 punts. En el següent partit, l’equip local, més entonat, derrotava 3-1 al Cassà de la Selva, equip que compta amb un pre-benjamí de 9 anys, Ladis Mayorov, fill d’ex-jugadors professionals, i a que se li augura un futur brillant. Masip seguia imbatut i aquest cop en els dobles Luco-Menal no fallaven. El proper partit era un gerro d’aigua freda pels igualadins. Si el Cassà derrotava 3-1 o 3-2 a l’Olesa, el CPPI jugaria a la tarda per quedar dels 6 millors equips del país. Però un Cassà molt ben liderat per Martí Pelachs i a la banda Sveta Mayorova, derrotaven 3-0 a l’Olesa i el CPPI havia de disputar a la tarda les posicions 7 a 12.

A la tarda tocava un equip molt fort, el CN Sabadell, amb un portuguès a les seves files, i el CPPI donava entrada a Bernat Luco, jove jugador del planter que tot i no jugar molts partits aquesta temporada, ha aconseguit punts molt valuosos a l’hora d’aconseguir la permanència. El CN Sabadell va derrotar a un esgotat CPPI 0-3.

També a la tarda Kevin Valls debutava en la seva categoria. En un grup de 3 jugadors quedava 2n, i a quarts de final s’enfrontava a Maria Miguélez, jugadora amb molta tècnica i experiència dels Amics de Terrassa, que el derrotava per 3-0, però amb moltes oportunitats per Kevin de remuntar el partit i posant-la en moltes dificultats.

En les proves d’equips, en masculí es repetia la final de l’any passat, Borges contra Esparreguera, on l’equip de les Borges Blanques liderat per Joan Masip aconseguien la victòria per un contundent 3-0. En la final femenina el Vic derrotava al Reus en un ajustat 3-1, en un duel estelar entre dues olímpiques, Sofia Xuan i Sara Ramírez.

Diumenge arribaven les competicions individuals i de dobles. Francesc Masip no podia jugar-les per un compromís professional, i els altres jugadors del CPPI no van poder passar de grup i arribar a setzens de final. El que va estar més aprop va ser Dani Luco, amb 51 anys el segon jugador més veterà del campionat, que va estar a un set de provocar un triple empat i passar de grup, en un grup on cap jugador tenia la meitat de la seva edat…

En dobles Menal-Luco es van quedar a pocs punts de poder arribar als vuitens de final, perdent en el 5è set contra la parella del CTT Sallent Armengol-Rodríguez, amb una afició local entregada que empenyia als jugadors del CPPI a donar-ho tot.

Ja a la tarda es jugaven les rondes finals, aconseguint Joan Masip arribar a la final, aquest cop contra un altre ranquejat mundial, Iker González, del CTT l’Escala, ex-company d’equip de Joan Masip i un dels mata-gegants de la lliga estatal. En una de les millors finals dels últims anys, amb un nombrós públic assistent entregat al jugador local i amb jugades de les que es queden gravades a la retina, el jugador empordanenc aconseguia alçar-se amb la victòria, contra un esgotat i emocionat Joan Masip, que en aquest final de temporada ha acusat disputar 3 lligues, a part de l’estatal, la italiana i la francesa, i que ha hagut de conviure amb petites lesions aquests últims mesos. La final femenina va enfrontar 2 joves jugadores del CTT Vic, Renata Moscoso contra Irina Gimeno, de 16 i 14 anys, guanyant Moscoso finalment. Uns minuts abans Masip aconseguia la victòria em dobles fent parella amb Arnau Pons, esparreguerí que actualment juga al CTT Olot.

Resumint, cap de setmana esplèndid pels afeccionats locals i comarcals. Des del 2010 que Igualada acollia el campionat de Catalunya Benjamí on els cosins Masip van ocupar la primera i tercera posició que no es veia un campionat nacional a la capital de l’Anoia.