Joan Leon, nou president de Rotary Club Igualada

El passat divendres 16 de juny va tenir lloc el tradicional acte de canvi de junta del Rotary Club Igualada. En aquest cas, el past president, Salvador Farrés, donava pas al nou president, Joan Leon i ho feia en un emotiu acte que va tenir lloc als jardins del Restaurant Sesoliveres d’Igualada.

Així, els membres de la nova Junta del Rotary Club Igualada són Joan Leon com a president, Eva Panicello com a cap de protocol, Mina Tonisastre com a secretària executiva, María José Vélez com a tresorera i Vicenç López com a secretari tècnic. L’acte va comptar amb gran part dels socis i sòcies del Rotary Club Igualada i un bon nombre d’amics del Club.

Seguint els protocols del Rotary, es va a procedir al “Canvi de Collars”, un acte que consisteix en el lliurament dels estris de cada càrrec de la junta sortint a la junta entrant, simbolisme que visualitza la història de cada club. En el cas del collar de President, una banda que porta una plaqueta amb el nom de tots els presidents que han assumit aquesta tasca.

