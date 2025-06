Joan Arqué, nou director artístic de la Mostra Igualada

L’Ajuntament d’Igualada d’acord amb l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha adjudicat, a través de concurs públic, la gestió de Mostra Igualada a l’entitat igualadina Unicoop Cultural fins l’any 2027, prorrogable anualment fins a dues edicions més.

El projecte escollit ha estat valorat per una comissió tècnica de valoració integrada per representants d’administracions públiques i professionals del sector de les arts escèniques.

El nou equip, que integrarà les diferents àrees i equips de la fira dins d’un mateix projecte, estarà encapçalat per Pol Gil Marimon com a director executiu i Joan Arqué com a director artístic, prenent el relleu de l’anterior direcció a càrrec de Ramon Giné des del 2019.

La direcció artística és la responsable de la programació artística de la fira, que ha de respondre al paper estratègic que té Mostra Igualada com a plataforma i mercat d’espectacles per a tots els públics i un referent de qualitat artística i de contemporaneïtat a Catalunya, la resta de l’Estat i en l’àmbit internacional.

Joan Arqué, el setè director artístic de la Mostra Igualada

Joan Arqué Solà (Badalona, 1974) serà el setè director artístic de la història de la fira. Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre, també ha completat estudis com a intèrpret al Col·legi del Teatre de Barcelona així com formacions especialitzades a centres com Teatro de la Abadia (Madrid), el mateix Institut del Teatre i el programa de Dramatúrgies del Circ. Joan Arqué exerceix com a director artístic del Teatre de l’Aurora des del 2014.

En l’àmbit de la direcció escènica, ha estat al capdavant de muntatges com Sí Sí Sí (Teatre de l’Aurora), Tirant lo Blanc (Teatre Romea, Teatro de la Comedia de Madrid, Teatre Principal de Palma i Canal de Salt, 2024–2025) i Moriu-vos (TNC, Temporada Alta, Teatre de l’Aurora, Cultura i Conflicte, 2022).

També ha dirigit Canto jo i la muntanya balla (Biblioteca de Catalunya, 2020/2021), reconeguda amb diversos guardons com els Premis Butaca a la millor direcció i millor muntatge teatral, i el Premi Max a la millor direcció. Altres produccions en què ha treballat inclouen Per què balla en Jan Petit? (Fira Mediterrània, 2021), Encara hi ha algú al bosc (TNC, Temporada Alta, 2020/21), Estat d’Emergència (Pla Nacional de Circ, Festival Grec, 2020), L’amic retrobat (Teatre de l’Aurora, TNC, 2019) i Qui ets?, de Màrius Serra (Velvet Events, 2019), entre d’altres. Pol Gil Marimon (Barcelona, 1990) és Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona.

Ha ocupat el càrrec de director executiu adjunt de Mostra Igualada des del 2017 fins al 2025 i és l’actual responsable de la gestió del Teatre de l’Aurora. Ha estat coordinador tècnic del Màster Oficial en Gestió Cultural de la UB (2014–2017) i ha format part de l’equip de la companyia La Petita Malumaluga assumint tasques de gestió (2015–2018).

Col·labora habitualment amb el Programa de Gestió Cultural de la UB. A més, és membre de la junta directiva de COFAE, del Cercle de Cultura i d’Unicoop Cultural SCCL.