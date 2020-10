Jennifer Queraltó: “Reformar l’habitatge és clau per al benestar físic i emocional”

Soc d’Igualada, de tota la vida, del barri del Set Camins. Tinc 30 anys. El negoci el portem entre el meu marit i jo. Soc la propietària del negoci Aquí tu reforma, amb tot el que comporta: administració i assessorament.

Aquí tu Reforma, és una franquícia?

Sí, som una xarxa de 80 franquícies distribuïdes a les principals ciutats d’Espanya.

És una empresa nacional amb diferents oficines arreu de tot l’estat i nosaltres estem ubicats al carrer Sant Magí.

Des de quan fa que teniu aquesta seu?

Aquí tu Reforma està present a les principals ciutats de l’estat, això ens aporta molt de valor, ja que compartim coneixements amb els franquiciats de tot arreu i des de central se’ns ajuda molt amb eines tecnològiques, formació, màrqueting i consultoria, entre d’altres serveis. Nosaltres estem ubicats al carrer Sant Magí des del mes de juliol d’enguany i ja vam començar conjuntament amb Aquí tu Reforma.

Aquí tu Reforma està avalada pel col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. Quin és el rol d’aquests col·laboradors?

Aquí tu Reforma va signar un conveni amb el Col·legi amb el compromís de professionalitzar el sector, vetllar per la diversitat i establir accions per divulgar la reforma com a eina per aconseguir ciutats més sostenibles, atès que una reforma millora la eficiència energètica de la llar.

Tenim un compromís per promoure un consum més eficient de l’energia, tant per respecte al medi ambient com per estalvi econòmic: un bon aïllament, un canvi de caldera o un sistema domòtic ens permeten estalviar fins un 30% d’energia.

En quin moment es troba el sector de la reforma?

La llar s’ha convertit en el nostre refugi, ja no és només un espai de descans, ara també hi treballem i és part del nostre oci i les obres de reforma s’han incrementat des del confinament.

El sector de la reforma és un sector meravellós, no ens podem oblidar del nostre objectiu: crear llars on la gent sigui feliç. Malauradament, al ser un sector molt atomitzat -moltes petites empreses- i sovint poc professionalitzat, ha fet que la reforma sigui un sector al qual la gent és reticent: sempre escoltem històries de reformes que no acaben mai, o pressupostos que acaben disparant-se… Per aquest motiu neix Aquí tu Reforma, per donar seguretat a les persones.

Se sap que ara amb tot el tema de la Covid-19 la gent pren consciència en estar més per casa, ja sigui perquè teletreballen o no volen sortir massa al carrer i volen fer canvis a la seva llar, ja sigui mobiliari, habitacions…. Us heu notat un augment en sol·licituds de pressupostos?

Sí, sense dubte. Especialment a l’estiu s’ha duplicat l’interès per fer reformes en comparació amb l’any passat. Som més conscients que mai de la importància de la nostra llar, i la reforma és l’eina perfecta per viure a l’espai que realment s’adapta a les nostres necessitats. Al juliol, les reformes van créixer un 56% respecte al juny per la demanda acumulada dels mesos de primavera i perquè hem tornat a connectar amb les nostres llars durant el confinament.

Teniu algun tipus de finançament o facilitats de pagament a l’hora de fer reformes?

Sí, disposem d’AQUI crèdit, la primera plataforma de finançament pròpia amb terminis des d’un any fins a 10.

Es pot demanar pressupost per mitjà de la web? En cas afirmatiu, després hi aneu a comprovar mides i fer propostes d’assessorament?

Sí, es demana pressupost a www.aquitureforma.com però sempre fem assessorament personalitzat.

Què us diferencia de la vostra competència?

El servei i l’atenció personalitzada, a més d’oferir serveis com finançament o disseny.