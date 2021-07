“Jazz a les Vinyes” a la Caseta Gumà de Santa Maria de Miralles, altre cop un concert d’excepció

Aquest passat diumenge, l’amable i generosa hospitalitat de la Mary Gumà ens va permetre de gaudir novament, a una significada concurrència de públic, d’una altra excepcional sessió del ja popular concert de “Jazz a les Vinyes”, de la Caseta Gumà, de Santa Maria de Miralles.

Per a aquesta ocasió, i respectant els protocols exigits per la covid-19, a la mitja part d’aquest concert d’estiu es va convidar a tothom a festejar la trobada amb una degustació de cava, enlloc de compartir el típic berenar col·lectiu a l’aire lliure. Més enllà d’aquesta circumstància que podríem considerar anecdòtica, l’edició d’aquest concert ens va obsequiar una vegada més amb una extraordinària vetllada de jazz, amb uns i unes protagonistes realment de primera fila; la majoria cares prou conegudes a la Caseta Gumà però més que reconegudes en altres esferes de la música de jazz de Casa Nostra.

Aquesta cita inexcusablement puntual de cada mes de juliol, conduïda per l’escultora i promotora cultural, Mary Gumà, és una proclama que s’ha esdevingut com a un acte delerosament esperat any rere any; i que, fins i tot, ultrapassa l’àmbit de la passió per la música quan permet a tanta gent de diferents procedències de reunir-se i celebrar unes trobades inestimables a l’entorn d’aquest racó prodigiós de l’Anoia.

Al capdavall, com a tribut de l’entusiasme que va despertar tota l’audició, tan sols queda de desgranar el completíssim repertori d’artistes d’enguany: Maria Betriu, veu; Jordi Rabascall, veu; Lola Stouthamer, saxo i veu; Xavi Figuerola, saxo; Miquel Tuset, saxo; Martí Costalago, 8 anys, trompeta; Matthew Simon, trompeta; Òscar Latorre, trompeta; Marta Sierra, violí; Oriol Barberà, guitarra; Arnau Gil, guitarra; Toni González, guitarra; Albert Caire, piano; Txus Costalago, piano; Dani Rambla, piano; Pep Coca, contrabaix; Ramon Grimalt, contrabaix; Pere Grivé, baix; Adrià Font, bateria i Pau Bombardó, bateria.