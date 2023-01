Jaume Xaus serà l’alcaldable de la formació municipal Fem Òdena AM

En les eleccions municipals del 2019 es va presentar la candidatura de Fem Òdena AM (ERC), amb un grup de treball renovat el qual va obtenir uns magnífics resultats, esdevenint guanyadors d’aquells comicis. Aquest equip ha estat governant en minoria, amb Maria Sayavera com alcaldessa, fins el darrer any en què una moció del PSC i OAF els ha privat de culminar els projectes del mandat, malgrat això el projecte segueix amb força i ja està preparant les properes eleccions del maig.

Així, la formació Fem Òdena AM estarà encapçalada per Jaume Xaus, informàtic i veí del barri de La Font. Xaus, que fa el relleu a Maria Sayavera -actual cap de llista del grup- té vuit anys d’experiència de govern, com a tinent d’alcalde a l’ajuntament odenenc, a més d’haver-ne estat quatre anteriorment a l’oposició. L’odenenc liderarà doncs la formació municipal, que treballa amb un projecte municipal il·lusionador, seguint amb l’equip i les línies de treball de les darrers eleccions, i amb la voluntat d’ampliar i ser encara més oberts, plurals i transversals.

La participació i la cooperació, un eix clau

Amb la voluntat de treballar colze a colze amb els veïns i entitats, el grup Fem Òdena AM es presenta a aquests comicis amb un projecte basat en eixos com la participació ciutadana –clau a l’hora de crear un model de poble conjuntat per Òdena-, la posada en valor del patrimoni municipal, l’aposta per la cooperació, les polítiques socials i la promoció econòmica sostenible, creant sinergies comarcals i lligada a una millora de les infraestructures.

El grup municipal, amb persones provinents de totes les zones del municipi i perfils professionals diversos, ha treballat durant els darrers quatre anys per a crear un model de poble a partir de trobades amb veïns i veïnes, entitats i col·lectius odenencs, i aquesta seguirà sent la línia de treball dels propers mesos, per tal d’aconseguir uns bons resultats a les eleccions del maig, i així poder donar continuïtat a la feina ja iniciada en aquest mandat.