Ja tenim els guanyadors del tió més curiós de l’Anoia 2025

Un cop tancades les votacions per a descobrir el Tió més original de l’Anoia aquest any 2025, ja es coneixen els tres primers classificats del concurs.
El primer premi és un val per a dues persones al balneari de la masia rural Can Carulla, a Pujalt.
El segon premi és un dinar per a dues persones al restaurant Somiatruites d’Igualada.
El tercer premi és una cistella de productes de qualitat gentilesa del Supermercat Caprabo.
Guanyadors del concurs del Tió més curiós de l’Anoia
1r Classificat: FOSFORITO (45 vots)
2n Classificat: TIÓ (43 vots)
3r Classificat: LOLA (27 vots)
En els propers dies ens posarem en contacte amb els guanyadors/es per tal que puguin obtenir els seus respectius premis.