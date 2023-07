Ja son a la venda els abonaments de la temporada de tardor de l’Ateneu

El proper 17 de setembre, el Teatre Municipal Ateneu inicia la nova Temporada de Tardor. El programa inclou 18 espectacles dins la programació estable de teatre, música i dansa, els espectacles del grup La Xarxa d’Igualada, i els concerts del cicle Músiques de Butxaca. Unes propostes que venen avalades per l’èxit de crítica i de públic.

Des d’aquest dilluns es poden comprar els nous abonaments i a partir del dia 24 de juliol es podran comprar les entrades de manera individual. Des de l’Ajuntament han considerat oportú avançar la venda d’entrades al juliol i així donar la possibilitat a l’espectador per tenir més temps per analitzar la programació i veure quins espectacles escollir dins la nova programació.

Les entrades es podran adquirir tant de manera presencial a la taquilla del teatre i a la Sala Municipal en els seus horaris habituals o per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. Cal destacar que a partir d’aquesta temporada s’ha incorporat a la web del teatre tres localitats per persones amb diversitat funcional, una millora que permetrà fer la reserva en línia i amb autonomia.

Pel que fa als abonaments, es podrà escollir entre tres tipus: de 5, de 6 o 7 espectacles més un de regal, amb un preu de 72, 83 i 94 euros, respectivament. Aquesta vegada l’espectacle regal serà “No Resideixo, visc!” del 15 d’octubre. Es tracta d’n espectacle ideat per Feliu Formosa on, a través de la recitació poètica i la música del Trio Héixé es fa un homenatge a la poesia de Rose Ausländer, una de les veus mes escruixidores de l’Europa del segle XX.

Xifra rècord d’abonaments la temporada de Primavera

La temporada de teatre que va finalitzar al maig va aconseguir la xifra rècord de 230 abonaments, una fita mai assolida fins ara, i es van exhaurir les entrades en 3 dels 7 espectacles professionals: El pare, La trena i Carmina Burana. A més, es va assolir una mitjana del 75% d’ocupació en els altres espectacles, unes xifres que, comenten des de l’Ajuntament, “són un motiu per seguir treballant per fer del Teatre Municipal Ateneu un espai de referència tant per Igualada com per la comarca”.

A part dels espectacles de programació estable, cal destacar també el gran ús del teatre municipal amb activitat programades per a entitats igualadines o empreses privades, que fan que el teatre hagi tingut activitat durant 246 dels 365 dies de l’any 2022 amb una xifra de públic que supera les 60.000 assistències.

La nova temporada s’iniciarà amb “Cost de Vida”

El 17 de setembre s’iniciarà la nova temporada amb “Cost de Vida” un text de Martyna Majok on Julio Manrique, Pau Roca, Anna Sahun i Katrin Vankova interpreten a quatre personatge que exploren la necessitat de connectar i ser estimats per sobre de qualsevol diferència.

L’1 d’octubre pujarà a l’escenari del Teatre Municipal Ateneu una de les obres revelació de la temporada teatral catalana. És la comèdia dels dramàturgs Carme Marfà i Yago Alons estrenada a la sala Flyhard de Barcelona “La pell Fina”. Una obra que reflexiona, en clau d’humor, sobre la manera que tenim de tractar-nos. Temes com la maternitat, el talent o les relacions de parella posen de manifest que tenir cura dels altres segueix sent una assignatura pendent dins la nostra societat.

El 29 d’octubre arribarà l’últim text de Jordi Galceran. L’autor del Mètode Gronholm, el Crèdit o Paraules encadenades presenta l’escalada més arriscada del món. Amb un repartiment de luxe l’escenari del teatre municipal gaudirà de l’ascensió d’una de les vies d’escalada més complicades del món. Miriam Iscla, Sara Espigol, Silvia Bel i Natalia Sánchez donaran vida a quatre escaladores que estan a mitja ascensió del Fitzroy, una de les muntanyes més difícils de la Patagònia del Sud.

El dia 4 de novembre, la cinquena millor banda tribut del món i la primera de parla no anglesa dels Beatles farà parada a Igualada. L’espectacle Abbey Road és un fascinant viatge al passat amb el qual ens traslladem a la música d’una banda que va revolucionar els fonaments de la música moderna. Una oportunitat única per reviure els Beatles.

I el dia 12 de Novembre el Teatre Municipal tindrà la sort de veure gairebé en primícia l’espectacle “Conspiranoia”. Eduard Farelo i Àurea Márquez encapçalen l’últim espectacle de Marc Angelet i Jordi Casanovas, una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i amistats a punt d’esclatar.

El 26 de novembre es podrà veure l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle desitgen a l’escenari del Teatre Municipal.: “Per fi sol”. Carles Sans explica els secrets d’una companyia molt estimada que ha fet record de públic allà on ha anat: El Tricicle.

I el 2 de desembre el públic més jove i no tant jove podrà gaudir de l’espectacle “Impro show”: un espectacle d’improvisació que ja suma més de 7.000 funcions i 2.500.000 d’espectadors. Un espectacle on l’espectador és el guionista i protagonista.

I per finalitzar la temporada, el tradicional concert de valsos acomiadarà l’any i donarà la benvinguda al 2024. L’orquestra Terres de Marca oferirà el tradicional concert d’abast universal per obrir les portes a un nou any.

La Xarxa i Músiques de Butxaca també tenen la programació a punt

La programació de la Xarxa començarà el dia 24 de setembre amb “La Motxilla de l’Ada” (Cia Teatre al detall), i contarà amb 4 espectacles més: el 8 d’octubre amb “La cigala i la Formiga” (Xip Xap), el 22 d’octubre amb “Kamusay” (Circ Los), el 5 de novembre amb “La casa més petita” (Campi qui pugui), el 19 de novembre l’espectacle “Vegin i passin” (Cia Enlaire) i finalitzarà el 3 de desembre amb l’espectacle “Contes Meravellosos” de la companyia anoienca “Teatre Nu”.

Pel que fa al cicle de Músiques de Butxaca, constarà de 4 concerts que es realitzaran tots a dins l’escenari del teatre Municipal Ateneu. Públic i intèrprets compartiran espai per aproximar l’espectador a l’intèrpret. S’iniciaran el dia 29 de setembre amb el músic cubà Mel Semé, continuant amb Le Nais el 27 d’octubre, el 17 de novembre amb Evohe, i finalitzarà el 29 de desembre amb els igualadins Gelies.