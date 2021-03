Ja hi ha premiats del Concurs de Dibuix dels Tres Tombs d’Igualada

El passat dissabte 27 de març, als baixos de la Biblioteca Central, es va dur a terme l’entrega de premis del Concurs de Dibuix Infantil, dirigit a les escoles igualadines sota el lema de la festa dels Tres Tombs. Al concurs, organitzat per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada i que enguany ja passa per la 16a edició, va ser participat per a 12 escoles en total. Malgrat que la diada dels Tres Tombs aquest gener va tenir un format diferent i que no va poder-se dur a terme al carrer com sempre, des de l’entitat es va creure oportú mantenir igualment el Concurs de Dibuix i animar igualment a totes les escoles a seguir-hi participant, oferint-los recursos audiovisuals i fotografies amb les quals els nens i nenes es podien inspirar per realitzar els seus dibuixos. L’exposició dels dibuixos participants, més d’un centenar, es podrà visitar fins el 7 d’abril a la Biblioteca Central.

El mateix dissabte a la tarda es va procedir al veredicte del 41è Concurs de Fotografia enguany sota el lema “Recordant els Tres Tombs d’Igualada”, organitzat amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica de la ciutat. En aquesta edició i a diferència de les anteriors, el concurs va comptar amb fotografies que els concursants van fer arribar en format digital i relacionades amb la festivitat dels Tres Tombs i amb els principals actes de les festes gremials dels darrers 50 anys. Després d’examinar les obres participants, el jurat qualificador va determinar els següents premiats:

El primer premi, cedit per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, correspon a Manel Caballé i Miquel, d’Igualada; el segon premi per a Miquel Andreu Bisbal de la Pobla de Claramunt (premi gentilesa de Camins i Associats S.A – Corredoria d’Assegurances); el tercer premi per a Francisco Almendros Picazo, de Cerdanyola del Vallès (premi cedit per Taller Electromecànic Pujol); el quart premiat correspon a l’igualadí Manel Marimon i Gomis (premi gentilesa de Gerard Jardins); i finalment el cinquè per a en Jordi Sánchez Brualla, de Cerdanyola del Vallès (premi atorgat per Instal·lacions Litre y Amper S.L).

L’exposició es podrà visitar al Museu de la Pell del 30 d’abril al 30 de maig. Paral·lelament i en motiu del 90è aniversari de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada es podrà visitar també l’exposició “40 anys fotografiant Tres Tombs”; una selecció de les fotografies premiades en les diferents edicions del Concurs Fotogràfic celebrat fins al moment actual.