Ja hi ha guanyadors del concurs de dibuix escolar dels Tres Tombs

Un cop més l’Antic Gremi de Traginers ha organitzat el Concurs de Dibuix Infantil per a les escoles, que enguany ja passa per la 16a edició. A causa de la situació actual els nens i nenes aquest passat mes de gener no van poder presenciar en viu i en directe els tradicionals Tres Tombs a peu de carrer com sempre, però tot i així des de les escoles i també des de l’entitat es van facilitar recursos com a fonts d’inspiració si es creia oportú per tal que la mainada pogués realitzar els seus dibuixos. En aquesta ocasió han estat 12 les escoles que han participat en el concurs, a les quals des del Gremi de Traginers volem agrair novament la seva col·laboració i participació.

El passat 11 de març es va procedir al veredicte i per tant a la tria de dibuixos, formant part del jurat d’enguany en Pau Corcelles, na Berta Prat i na Sandra Paradell, els quals per unanimitat van decidir premiar els nens i nenes següents:

PREMI / CURS AUTOR ESCOLA I3 Quim F. M. Maristes Igualada I4 Guillem A. S. Col·legi Monalco I5 Ares F. C. Maristes Igualada 1r E.P. Rita S. G. Maristes Igualada 2n E.P. Eloi C. R. Escolàpies Igualada 3r E.P. Moslim El H. Gabriel Castellà 4t E.P. Mar B. A. Escola Mare del Diví Pastor 5è E.P. Laia G. J. Maristes Igualada 6è E.P. Júlia N. S. Col·legi Jesús Maria Especial Carolina R. – 5è Maristes Igualada Especial Blanca V. F. – 4t Dolors Martí i Badia

L’entrega de premis es realitzarà dissabte 27 de març a la Sala de la Biblioteca Central de Cal Font amb accés restringit. L’exposició dels dibuixos participants, més d’un centenar, serà del 24 de març a l’1 d’abril, també, a la Sala de la Biblioteca Central.

De passada, volem recordar que tothom que s’hi animi fins el 20 de març encara és a temps de participar en el 41è Concurs Fotogràfic, enguany sota el lema “Recordant els Tres Tombs d’Igualada”. Qui ho desitgi pot fer arribar fotografies dels Tres Tombs igualadins i dels actes de la festes gremials dels darrers 50 anys. Les fotografies s’hauran de trametre a l’adreça electrònica AFIgualadaCONCURSOS@gmail.com, i incriure-les telemàticament en un formulari. Tota la informació la podeu trobar a la web de l’entitat: www.gremitraginersigualada.com

Per acabar recordar de nou que les butlletes de la loteria de la Grossa venudes pel Gremi de Traginers van resultar premiades amb 1’40€ cadascuna; es podran passar a cobrar fins el dia 31 de març a la Floristeria Argelich (c/Sant Vicenç, 31) o també a la del mercat de la Masuca, en aquest últim cas només de matins.