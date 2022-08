Ja estan obertes les inscripcions per la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades és un esdeveniment organitzat pel Col·lectiu Eixarcolant i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Gràcies a la participació de les més de 150 persones voluntàries que la fan possible, aquesta ofereix als visitants l’oportunitat de descobrir els usos d’un gran nombre d’espècies silvestres comestibles i de varietats agrícoles tradicionals que poden tenir un gran nombre d’aplicacions en el dia a dia, tot i ser malauradament molts cops desconegudes pel públic en general.

Alhora, la Jornada demostra any rere any com mitjançant la recuperació d’aquestes espècies i varietats i dels seus usos és possible avançar en la mateixa línia que marquen tots els organismes internacionals per tal d’aconseguir una agricultura més sostenible, una alimentació de qualitat, i un entorn rural dinàmic que contribueixi a la preservació dels valors naturals i culturals.

El Col·lectiu Eixarcolant acaba de presentar el programa de l’esdeveniment i enguany aglutina més de 100 activitats pensades per a que totes les persones de diferents edats hi puguin trobar activitats del seu interès i formulades adientment als seu nivell de coneixements. Per aquest motiu, el programa està format per 15 grans blocs. La 7a edició consta d’un cicle de disset xerrades tècniques i aplicades, de vuit activitats infantils, de tres sessions de quatre píndoles etnobotàniques concentrades en un curs d’una hora, de quatre tipus de tasts, de setze tallers per adults, d’una fira de productes silvestres i varietats tradicionals oblidades amb vuitantena d’ expositors i projectes, de sis sortides etnobotàniques, d’un espai on persones amb diferents coneixements etnobotànics els transmetran d’una manera molt propera, de vuit tallers familiars, d’un dinar silvestre, de set actuacions artístic-musicals, de diferents exposicions o d’un espai on descobrir els nodes territorials de l’entitat. Tot això anirà acompanyat d’una setmana sencera on diferents restaurants de la ciutat d’Igualada compartiran amb el públic les seves propostes gastronòmiques realitzades amb aquestes plantes silvestres i varietats agrícoles tradicionals.

El conjunt d’activitats de la Jornada es desenvoluparan al llarg de tot el dissabte 17 de setembre, al pati de les Escolàpies, al Teatre de l’Ateneu, a la Pista de l’Ateneu, a l’Espai Cívic Centre i a les places i carrers adjacents de la ciutat d’Igualada. Moltes d’aquestes activitats són de participació lliure, si bé algunes requereixen inscripció prèvia mitjanánt la web del Col·lectiu Eixarcolant. Tota la informació de la jornada i també el seu programa detallat ja es poden consultar i descarregar a www.eixarcolant.cat.