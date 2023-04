Ja està disponible el portal digital Visitanoia per descobrir l’oferta turística de la comarca

El portal Visitanoia ja és una realitat i posa les propostes de turisme de la comarca a l’abast de la mà, al mòbil amb un clic. A través de l’adreça www.visitanoia.cat, les persones interessades a descobrir l’oferta d’empreses i professionals de turisme de la comarca de l’Anoia, poden trobar tot un seguit de propostes, establiments i activitats: oferta d’allotjaments, oci, visites, activitats, enoturisme, restauració… Compten també amb un mapa interactiu amb tots els elements, informació de com arribar a la comarca i moure’s, una agenda d’activitats i altres informacions per tal que el visitant pugi planificar la seva estada en tots els sentits.

Així aquesta plataforma es converteix en un espai que permet que els futurs visitants gaudeixin i descobreixin l’Anoia tot l’any, un territori amb molt potencial. I és que l’Anoia és una destinació turística d’interior plena d’encant, amb propostes tant a l’entorn rural i en l’urbà; amb un turisme actiu i de descans, uns espais propers, familiars i autèntics. Visitanoia vol ajudar a desestacionalitzar el turisme i que les propostes d’aquesta comarca es gaudeixin en totes les èpoques de l’any.

A més, aquesta plataforma -impulsada per la sectorial UEA Turisme, que aglutina a les empreses i professionals del sector de la comarca- té també per objectius donar visibilitat al sector i també ser una eina de treball pels professionals. Aquesta plataforma va néixer l’any 2022 i ha anat treballant per esdevenir una realitat, i continua creixent aquest 2023, per oferir una Anoia turística i professional amb cada vegada més empreses, establiments i experts del sector. Visitanoia rep el suport del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i Anoia Turisme.