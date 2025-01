Ja es poden demanar a Igualada els ajuts per l’IBI i la bonificació de la taxa d’escombraries per a pensionistes

Ja s’ha obert el període per sol·licitar els ajuts socials per al pagament de l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i per demanar les bonificacions de la taxa d’escombraries per a pensionistes aquest 2025 a la ciutat d’Igualada.

La convocatòria dels ajuts de l’IBI, està oberta als majors de 65 anys, pensionistes o majors de 55 anys en atur de llarga durada, i famílies monoparentals, que siguin subjectes passius d’aquest impost.

Pel que fa a les bonificacions de la taxa d’escombraries per a pensionistes està dirigida a persones majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta i gran invalidesa, o beneficiari d’una pensió no contributiva (PNC), en règim de propietat o lloguer. Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 de febrer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntamen. Per demanar cita prèvia cal trucar al telèfon 93 8031950. La sol·licitud ambé es pot presentar, també, de forma telemàtica.