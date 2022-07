Ja es poden demanar els ajuts municipals per a empreses

Des de l’1 de juliol i fins al 16 de setembre l’Ajuntament obre el període per sol·licitar les subvencions d’aquest any per a empreses ubicades a Igualada. Aquest any els ajuts repeteixen dues línies de subvencions que segueixen la filosofia engegada l’any passat d’ajudar a la creació de noves empreses i fomentar la realització de plans estratègics en la seva reorientació de l’activitat empresarial.

Com a novetat, aquest any s’ha creat una tercera línia de subvencions destinades a la renovació exterior dels establiments comercials i de serveis.

Els sol·licitants podran acollir-se si tenen previst la modificació del seu establiment en el si de la façana, l’aparador, la retolació o senyalització exterior, amb un projecte d’il·luminació inclòs. La subvenció serà del 50% de la despesa aprovada, que no serà menys de 400 ni més de 1.500 euros.

L’import total destinat a les subvencions és de 120.000€, distribuïts de la manera següent:

Línia A: subvencions per a empreses de creació recent: 40.000€

Línia B: subvencions per ajudar les empreses a la realització de plans estratègics en el seu procés de reorientació de l’activitat empresarial: 60.000€

Línia C: subvencions per ajudar als establiments comercials i de serveis a la renovació exterior dels seus establiments: 20.000€

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha destacat l’objectiu d’aquests ajuts “d’adapatar-se a la situació actual de les empreses de la nostra ciutat i oferir eines per fomentar la creació de noves empreses però també per repensar i reorientar l’activitat empresarial en un moment de canvi com l’actual”. Marcé També ha destacat la nova línia d’ajuts per renova l’exterior dels establiments comercials “un objectiu per millorar els nostres carrers i alhora tenir establiments més eficients energèticament amb un menor consum”.