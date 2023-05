Ja es coneixen els Premis del Públic i del Jurat de la 34a Mostra Igualada

Mostra Igualada ha presentat aquesta setmana en roda de premsa els espectacles reconeguts als Premis del Jurat i del Públic que impulsa la Fira. El jurat ha reconegut Baktana de Lazuz Company com a millor espectacle de carrer; An-ki d’Ortiga com a millor espectacle per a tots els públics; Sotabosc d’Inspira Teatre ha rebut el premi a millor espectacle a la primera infància i Adeu, Jane! de Binomi ha estat reconegut com a millor espectacle per a joves. Per la seva banda, Kariguri de Giramagic ha rebut el Premi del Públic de la 34a edició. A través d’una votació anònima entre els assistents a la Fira —professionals i públic general—, la proposta de Giramagic ha resultat la guanyadora d’entre els 30 espectacles programats d’aquesta edició. L’Ajuntament d’Igualada premia a la companyia guanyadora amb la contractació de l’espectacle, que es podrà veure a la ciutat.

Mostra Igualada reconeix el talent de les companyies programades a la Fira a través de diversos guardons, però enguany ha ampliat el ventall de reconeixements amb la incorporació dels Premis del Jurat. Fa uns dies, la Fira també va donar a conèixer el 6è Premi Xarxa Alcover per a Adeu, Jane! de Binomi i el Premi Festival Territorio Violeta per a Sense lluna de Samfaina de Colors.

Premis del Jurat

Baktana dels valencians Lazuz Company, Premi a millor espectacle de carrer, narra la trobada entre dos homes, un malabarista obsessionat pel seu món d’objectes volants i un acròbata que només s’expressa a través del moviment. An-ki d’Ortiga, Premi a millor espectacle per a tots els públics, és una experiència teatral immersiva que ens parla sobre l’origen i el destí de la humanitat. Adeu, Jane! de Binomi, Premi a millor espectacle per a joves, explica la història d’una jove que amb només divuit anys ha d’afrontar l’extirpació d’un pit. Per la seva banda, Sotabosc d’Inspira Teatre, Premi a millor espectacle per a la primera infància, és una proposta de música i moviment per a infants a partir d’un any que vol connectar la cultura amb la natura del nostre entorn, amb els nostres boscos.

Format per professionals àmpliament coneixedors del mercat del teatre familiar, el jurat de la 34a Mostra Igualada ha comptat amb dos grups diferenciats de representants de les arts escèniques. D’una banda, un jurat ha escollit els millors espectacles per a la primera infància i per a tots els públics —format per Marta Martí (T Tela, Banyoles), Maria Farriol (Teatre Auditori de Sant Cugat), Cèsar Carmona (Ajuntament de Cabrils) i Maria Hervàs (La Casa del Teatre Nu i Festival de Llegendes)— i de l’altra, quatre professionals han reconegut els millors espectacles de carrer i per a joves —Giulia Poltronieri (gestora cultural i directora artística), Maria Faura (Ajuntament de Prats de Lluçanes i Cantilafont), Samanta Castilla (Atrium Viladecans), Mireia Llull (L’Estruch de Sabadell) i Paula Castillo (periodista i crítica de Nova Veu).

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Kariguri de Giramagic, Baktana de Lazuz Company, Adeu, Jane! de Binomi, An-ki d’Ortiga i Sotabosc d’Inspira Teatre.

Kariguri de Giramagic, Premi del Públic

L’espectacle Kariguri de la companyia Giramagic ha resultat el guanyador del Premi del Públic de la 34a Mostra Igualada. Es tracta d’una proposta de màgia, titelles, màscares, clown i teatre físic, units en un paisatge oníric, sonor, visual i sense text.

Les votacions per a escollir el millor espectacle de Mostra Igualada s’han realitzat de manera telemàtica per part del públic assistent. El veredicte ha tingut en compte els aforaments per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els espectacles.

El premi compta amb el suport d’Anoia Turisme i el Consell Comarcal de l’Anoia, i entre tots els votants s’ha sortejat una nit, en habitació doble i esmorzar inclòs, a l’allotjament rural Can Alemany, a Santa Margarida de Montbui. La guanyadora ha estat Núria Vives Llàcer.

Aquesta és la quinzena edició que el públic de la Mostra decideix el millor espectacle de la fira per votació popular. Anteriorment s’ha premiat Soon Circus Company amb l’espectacle de circ Gregaris (2022); La Pera Llimonera amb l’espectacle de teatre i clown Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol (2019); Teatre al detall i La Tresca i la Verdesca amb l’espectacle de teatre musical La nena del pardals (2018); Teatre a la Fuga amb l’espectacle de teatre Contes 1.0 (2017); Les Bianchis amb l’espectacle de contes, música i humor Les Supertietes (2016); Guillem Albà & The All In Orchestra amb el show Marabunta (2015); Antonio Díaz Cascajosa (el Mago Pop) amb l’espectacle de màgia La gran ilusión (2014); Teatre Mòbil amb el de clown Sense Solta (2013); Antonio Díaz Cascajosa amb la màgia de La asombrosa historia de Mr. Snow (2012); Teatre Mòbil amb el clown Les Trifulgues dels Germans Garapinyada (2011); Mumusic Circus amb el muntatge de circ Merci Bien (2010); Egos Petits amb la proposta de titelles i musical En Joan sense por (2009); Marcel Gros amb l’espectacle de clown Inventari (2008) i el Mag Lari amb Secrets (2007).