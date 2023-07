Ivan Sánchez Enrique agafa el relleu de Magí Senserrich al capdavant de Fira Igualada

Magí Senserrich ha finalitzat el seu mandat de quatre anys al capdavant de Fira Igualada i ha passat el relleu al jove igualadí Ivan Sánchez Enrique, que va ser escollit per unanimitat nou president de Fira a l’assemblea celebrada el passat dijous 29 de juny.

Magí Senserrich fa balanç del seu mandat destacant que Fira va poder mantenir viva l’activitat firal en plena pandèmia, fins al punt que al setembre de 2020 FirAnoia va ser el primer gran esdeveniment que es va organitzar a Catalunya després de l’esclat de la covid, seguint estrictes mesures de seguretat. “Va ser una fita molt positiva per a la ciutat i per a la comarca” explica Senserrich, que es mostra “satisfet de la feina feta i d’haver estat capaços com a organització d’adaptar-nos a les dificultats que ens hem trobat i d’haver pogut continuar endavant”.

Amb ell al capdavant s’han consolidat fires com el Mercat Antiguitats, FirAnoia, la fira de Reis, la fira d’Artesania, Automercat o la Fira de Nadal. També s’han creat nous certàmens com el saló professional DeGustAnoia i s’han adaptat i actualitzat fires que ja existien com el Tasta’m (antiga TastAnoia). El ja expresident de Fira agraeix a Ivan Sánchez que hagi acceptat el repte.

L’igualadí Ivan Sánchez va estudiar International Business Economics a la Universitat Pompeu Fabra i durant nou anys va viure a Hèlsinki, Madrid, Estocolm i Amsterdam vinculat a l’organització internacional d’intercanvi cultural AIESEC i treballant com a consultor empresarial en diferents projectes. Des de fa un any i mig viu a Igualada on ha fundat, juntament amb el seu germà, l’empresa BSE Estudi Legal que es dedica a assessorar empreses, autònoms i particulars de la ciutat.

Durant el seu mandat Sánchez es proposa “generar més impacte i aconseguir més rellevància entre l’empresa i la ciutadania d’Igualada, utilitzant dues palanques: l’empatia, per entendre l’entorn i donar resposta a les necessitats; i l’excel·lència, per aprendre de l’experiència de les fires i incorporar-hi la capacitat de sorprendre”. Es dona la circumstància que Ivan Sánchez és net de Jesús Enrique, recentment traspassat, i una figura clau en la trajectòria de Fira Igualada. “El llegat familiar i la idea de poder ajudar a construir un projecte que per a l’avi va ser tan important m’ha empès ha acceptar el repte de presidir Fira”. El càrrec de president de Fira Igualada no és remunerat, com tampoc ho són els diferents càrrecs de la Junta Directiva, a qui Sánchez vol agrair la seva dedicació desinteressada.