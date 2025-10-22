Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

22 d'octubre de 2025

Investiguen un robatori violent amb amenaça a la rambla d’Igualada

La víctima va ser amenaçada amb ser agredida amb algun tipus d'arma, tot i que no s'ha pogut determinar quina, segons els Mossos

Un article de

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori amb violència succeït a Igualada la nit del dilluns, 20 d’octubre. Segons la policia catalana, una persona que es trobava passejant els gossos a la rambla de Sant Isidre va ser intimidada per un home.

L’atracador va exigir a la víctima que li donés els diners o l’atacaria a ell o als animals, segons han confirmat fonts policials. L’home també va amenaçar la víctima amb algun tipus d’arma, tot posant-se les mans a les butxaques per treure-la. Segons expliquen els agents, no han pogut determinar quin tipus d’arma es tractava, ja que l’atracador no la va arribar a treure, però se sospita que es podria tractar d’una arma blanca.

La víctima va ser obligada a treure els diners del caixer i donar-li a l’atracador, que va fugir. Els Mossos segueixen investigant, tot i que encara no consta cap detenció al respecte.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
IgualadaRedacció