Inundada una part de l’Asil del Sant Crist a causa de les fortes pluges

La forta tempesta d’ahir a dissabte a la tarda va causar greus conseqüències a tota la ciutat d’Igualada. Tant a cases i pisos particulars com als carrers, la pluja va afectar notablement.

Un dels edificis més afectats per la tempesta ha estat l’Asil del Sant Crist. Segons dades que ha tingut accés La Veu de l’Anoia, es van rebentar els baixants de la planta baixa i la primera. Per aquest motiu, l’aigua no aconseguia filtrar-se bé i diverses habitacions i el menjador van quedar inundats. Es va haver d’evacuar a un gran grup d’avis i àvies a les habitacions superiors. Algunes habitacions també presentaven escletxes a les parets.

Per altra banda, els embornals de l’exterior de l’Asil també acumulaven molta més aigua de la que poden suportar les canonades i alguns van caure.

Van treballar 6 dotacions de Bombers, entre ells els especialistes en col·lapses estructurals (arquitectes i enginyers). L’actuació dels serveis d’emergències es va allargar gairebé fins a les 22:00 h de la nit. El personal de manteniment de l’Asil va continuar treballant per arreglar els desperfectes.