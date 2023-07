Intersindical Anoia denuncia un conflicte laboral a la Llar del Sant Crist

Intersindical Anoia ha denunciat aquesta setmana un conflicte laboral a la Llar del Sant Crist d’Igualada, defensant una treballadora que consideren s’ha acomiadat de manera arbitrària. Al mateix temps, el sindicat independentista, que ha aconseguit tres delegades a la plantilla de 32 persones que presten els serveis professionals d’atenció sociosanitària, ha denunciat que un 30% de les treballadores estan de baixa. El Secretari d’Acció Sindical a nivell nacional, Marc Faustino, ha celebrat també el creixement en un 10% dels delegats a les empreses per part d’Intersindical.

Tanmateix, la victòria sindical “ha sigut només la punta de l’iceberg d’un treball de setmanes on el sindicat ha recopilat i preparat la campanya #AsilEnLluita per denunciar tot el que succeeix dins de l’Asil”, expliquen en un comunicat. Les delegades sindicals de la Llar del Sant Crist van afirmar, sempre segons Intersindical, que “les monges han promocionat internament el vot cap a la candidatura d’UGT, una candidatura d’última hora que tenia per objectiu tallar d’arrel l’intent de denúncia de la Intersindical, però afortunadament no va tenir suports de les treballadores per aconseguir ni una delegada”.

El sindicat va anunciar que ha iniciat una campanya (#AsilEnLluita) en la que pensen explicar les “males pràctiques laborals per part de les monges que gestionen la residència”, com “demanar amb crits i males paraules que assumeixin tasques que no els pertoquen per formació ni contracte”. Al mateix temps, Intersindical “es posa a disposició dels grups municipals i el govern d’Igualada per revertir les dinàmiques i la campanya es podrà seguir al Twitter @interanoia. De moment, Faustino va explicar que “s’ha demanat una reunió amb la direcció on posar sobre la taula les demandes laborals per tal de negociar els terminis de millora”.