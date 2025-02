Intenten evitar un control, la Guàrdia Civil els segueix fins la Font del Bosc i troba una plantació de marihuana després d’un registre voluntari

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana, amb gairebé un centenar de plantes, ubicada en una casa de la urbanització La Font del Bosc, a Mediona, al límit entre l’Alt Penedès i l’Anoia. El curiós del cas és que la plantació es va trobar després d’un registre voluntari al domicili, motivat per l’evasió d’un dispositiu operatiu contra la delinqüència organitzada el dia anterior.

L’intent d’escapolir-se d’un control, el detonant

Els fets es van iniciar el dia anterior quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Barcelona que realitzaven un dispositiu de vigilància policial a la zona, van observar com un vehicle canviava de sentit abans d’arribar al punt de control.

Davant aquesta maniobra, els agents van decidir seguir-lo fins a La Font del Bosc. En aproximar-se al vehicle i a l’habitatge on es va aturar, els agents van percebre una forta olor de marihuana. Després de preguntar a un dels ocupants sobre la possible existència d’una plantació en el domicili, aquest va admetre que a l’interior hi havia plantes de cànnabis.

Un registre voluntari, 96 plantes i dos espais funcionant com a assecadors

L’Àrea d’Investigació de Vilanova i la Geltrú es va fer càrrec del cas, personant-se els agents l’endemà en el domicili, on van identificar a l’habitant de l’immoble. Es tractava d’un home de 42 anys, al qual van oferir la possibilitat de realitzar un registre voluntari, al qual va accedir donant el seu consentiment exprés.

Durant la inspecció, es va trobar en l’habitatge una plantació amb 96 plantes de marihuana, així com dues habitacions utilitzades com a assecadors, que semblaven estar sent desmuntades precipitadament. L’home ha quedat investigat per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

El Jutjat de Guàrdia de Vilafranca del Penedès s’ha fet càrrec de la investigació.