“Intentaré fer que Fira d’Igualada evolucioni la seva manera de fer i de ser”

Entrevista a Ivan Sánchez Enrique, President de Fira d’Igualada

Igualadí, 30 anys d’edat. Graduat en International Bussiness Economics per la UPF. Ha viscut a Helsinki, Amsterdam, Estocolm i Madrid. Des de fa poques setmanes és el nou president de Fira d’Igualada. És net de Jesús Enrique de Pedro, qui fou cap de protocol a l’Ajuntament, director de Ràdio Igualada i membre de la Fira durant dècades.

El teu nomenament ha estat tota una sorpresa. Què suposa per a tu?

Bé, en els darrers dos anys no he estat involucrat ni en institucions, ni en entitats, sinó en tirar endavant un negoci amb el meu germà. El meu avi ens va deixar fa uns sis mesos i unes setmanes després em va contactar l’anterior president, el Magí Senserrich. Em pensava que em volia proposar ocupar la cadira de l’avi dins la Junta, però resulta que em va demanar de rellevar-lo com a president. Això ni m’ho plantejava, però després d’uns dies de reflexió, de considerar la perspectiva personal juntament també amb el que suposa poder gestionar una entitat com aquesta, vaig acceptar el repte. És una manera de poder-me involucrar i de forma altruista poder aportar alguna cosa a la ciutat. I al mateix temps també hi ha aquest vessant emocional, que en certa manera et comentava, de poder formar part d’un projecte del qual el meu avi va estar tan involucrat durant tant de temps.

Has viscut durant 8 anys en diferents punts d’Europa. Què creus que pot aportar aquesta visió tan externa, tan internacional amb la Fira d’Igualada?

He hagut de fer un procés de convertir-me en una persona extravertida. I em diràs, per què? Vulguis o no, quan ets un expat estàs exposat a estímuls, tot i que sigui Europa, culturalment diferents. Llavors fas preguntes, t’intentes involucrar en diferents coses per entendre la cultura i la gent. Això és el que penso que puc intentar aportar a Fira d’Igualada, intentar fer que evolucioni la seva manera de fer i de ser. Què vull dir amb això? Que realment entenguem què està passant a Igualada, quines són les necessitats que puguin tenir els empresaris i els visitants per tal d’intentar aproximar la Fira a la realitat actual. Una entitat amb 70 i escaig anys d’història necessita, des del meu punt de vista, modernitzar el producte i servei que està oferint a la ciutat. Com podem fer això? De nou, convertir-nos en una entitat una mica més extravertida.

Vols dir que a Igualada li cal alguna mena de coaching? Desinhibir-se, millorar la seva autoestima, creure de debò en el seu potencial?

Si comparo Igualada a dia d’avui amb la Igualada de fa 10 anys, que és quan jo la vaig viure, sí que la veig més viva, més activa i oferint més servei. Tot i així, considero que joves i no tan joves a la ciutat han d’agafar un rol una mica més actiu per poder-la fer avançar. I és una mica el que, des del meu punt de vista i des del meu marge d’acció, intentaré aportar estímuls per revitalitzar encara més la ciutat. I també per intentar-la apropar una mica al segle XXI. És a dir, el mercat d’antiguitats, el de Nadal… tot això està molt bé, però hi ha moltes coses més que estan passant i és moment de potser donar-li una volta.

Veurem coses noves?

Mantindrem els orígens perquè tenim una entitat amb un equip tècnic que té el know-how, que sap com fer fires. Mantindrem l’essència del tipus de fira que fem, això no ho perdrem. Però estarem oberts a l’entorn per intentar identificar necessitats i cobrir-les a partir de noves fires.

Si hi ha fires, vol dir que realment la ciutat respira. Són un termòmetre de la capacitat socioeconòmica de la ciutat. Estàs d’acord amb això?

I tant! Per aconseguir-ho, hem d’identificar qui han de ser els nostres aliats, la Unió Empresarial, la Cambra de Comerç… Ara mateix, de tot el portfoli de productes de fires que nosaltres oferim, són totes principalment obertes a la ciutadania i no són tan professionals. Seguirem amb aquesta mentalitat de moment, seguirem generant esdeveniments oberts a tothom per tal d’incentivar participació. Però és molt important també tenir molta claredat de quina és la necessitat que els diferents sectors professionals puguin tenir a la ciutat.

El setembre arriba FirAnoia. Ja la teniu a punt?

Estem 100% focalitzats en la fira de setembre. Intentem ara buscar alguna oportunitat innovadora per generar l’efecte sorpresa. Mantenim totes les persones que formen part de la Junta, tot l’equip tècnic, i hem incorporat dos perfils professionals que ens ajuden com a equip tècnic en l’execució. De moment no estem tant construint equip de futur, sinó jo familiaritzant-me amb l’entitat, amb les persones que en formen part i amb la trajectòria, i a partir d’aquí tenir clar una mica més la visió a llarg termini més disruptiva.

La teva entrada a la Fira és, ja ho has dit, un homenatge al que va representar per a tu i la teva família, Jesús Enrique de Pedro.

Com a família, sens dubte que tots n’érem conscients del reconeixement i de l’aportació que l’avi havia fet a la ciutat, però no n’hem sigut suficientment prou, fins després, de la bona opinió i de l’estima que la ciutat tenia cap a l’avi. Aquesta és una petita mostra també de respecte i carinyo cap a ell… Ens has deixat, però els que quedem a darrere seguim construint en base al que tu has anat construint durant la trajectòria de la teva vida. Després de la conversa amb Magí Senserrich li vaig explicar la proposta a la iaia, i em va dir que l’avi n’estaria orgullós.