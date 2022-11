Intarex, 28 anys acompanyant empreses en la seva transformació digital

Fundació: 1994

Sector: Software

Adreça: Av. Barcelona, 152-154, 08700 Igualada

Intarex és una empresa dedicada des de fa 28 anys a desenvolupar i implementar solucions integrals de software ERP per a petites i mitjanes empeses, simplificant i millorant el dia a dia de les pimes i fent-les més competitives.

Creada al 1994 a Igualada, és una empresa amb un ambient molt familiar i proper. Als seus inicis eren 9 persones treballant. Actualment la plantilla és de 25 persones, 6 de les quals han format part del projecte des del primer dia.

Intarex, al llarg de la seva trajectòria, ha ajudat a més de 400 empreses arreu de la Península Ibèrica i de l’Amèrica Llatina a digitalitzar i transformar els seus processos industrials. Actualment també compta amb algun client a l’Àsia, Estats Units i la resta d’Europa.

Aquesta internacionalització forma part de l’ADN de Intarex, que al 1996 va començar les primeres exploracions a Portugal i Amèrica Llatina. Des del 2006 Intarex és Partner de SAP Business One, la plataforma líder de gestió empresarial per a pimes. Formar part de la família de SAP ha col·laborat en aquesta tasca de internacionalització, doncs l’ecosistema SAP, amb centenars de Partner d’arreu del món, està format per interlocutors vàlids que comparteixen, a més eines de desenvolupament, un ERP adaptat a més de 130 països i potser el més potent del mercat.

Intarex, com a Casa de Software, sempre ha desenvolupat solucions pròpies integrades amb el SAP Business One i aquestes s’han convertit en el seu passaport internacional. Les seves solucions verticals han estat clau per treballar en clústers geogràfics nacionals i internacionals d’aquells sectors propis d’Igualada: moda, adobers i químics. Amb aquestes solucions verticals aconseguim que l’ERP SAP parli el llenguatge específic de cada sector.

La visió global de digitalització de l’empresa ha fet que Intarex també hagi apostat perquè els seus clients facin la transició definitiva al núvol. Des del 2018 Intarex és Partner de Microsoft Azure. Això va fer possible que a l’iniciar la pandèmia, aquells clients que ho van necessitar, van disposar d’una solució de treball en remot. Actualment, ja són molts els clients que s’han passat al núvol per gaudir dels avantatges que aquest servei ofereix.

Amb un fort vincle amb el territori i la innovació, Intarex ha estat sempre compromesa i està implicada en diversos espais de col·laboració del territori, com la UEA, TIC Anoia, el Clúster de la Pell, Clúster de la Moda,… I és en aquesta col·laboració on sorgeixen projectes d’innovació com els que està participant Intarex de “Visió i Intel·ligència Artificial pel classificat de pells”, de la mà del Clúster de la Pell, juntament amb Picvisa i Curtits Badia i el Projecte PIM, “Product information Management” per entorns Multi-Marketplace Online pilotat per Modacc i amb col·laboració amb Aldo Martins i Simorra.

El compromís d’Intarex no s’acaba amb el territori. Les persones i el planeta també formen part de les seves ocupacions, i la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és un pilar de la companyia que s’està desenvolupant amb rapidesa. Per aquest motiu, es participa en iniciatives del territori destinades a la millora de la vida de les persones. En són un exemple el programa Atenea de l’Ajuntament per a la inserció laboral de dones, i els programes de pràctiques d’estudiants dels graus i mòduls d’informàtica que s’imparteixen a Igualada.