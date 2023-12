Inscripcions obertes per a la 24a Cursa Sant Silvestre de Vilanova

Publicitat

Esports Vilanova ha obert inscripcions a la cursa de Sant Silvestre que un any més, i ja en van vint-i-quatre, convoca als esportistes anoiencs i a la població vilanovina en general, el 31 de desembre. Aquest any, però, arriba amb una novetat: una prova inclusiva pensada per a persones amb diversitat funcional. L’activitat es concentrarà com és habitual a la plaça del Mercat, des d’on sortiran les diferents curses.

Aquest any, a la prova infantil de 2,25 km i a la cursa atlètica de 5 km, s’afegeix una micro cursa no competitiva adreçada a famílies amb nadons i nens petits, persones grans o amb capacitats diverses. L’hora d’inici d’aquesta prova serà a les 17 h. La distància és de poc més d’un quilòmetre i s’hi podrà participar amb cotxets i cadires de rodes.

A les 17:10 h sortirà la Cursa infantil, de 2,25 km en què competiran benjamins, alevins i infantils. També donarà cabuda als acompanyants adults que la vulguin fer de manera no competitiva.

I a les 18 h, com cada any, es donarà el tret de sortida de la prova urbana de 5 km.

Inscripcions i recollida de dorsals

Cal recordar que no es podran fer inscripcions el mateix dia de la prova. Es podran fer fins al dia 28 de desembre al web municipal vilanovadelcami.cat

Les persones que s’inscriguin fins al dia 26 de desembre (inclòs) tindran el dorsal personalitzat amb el nom. Podran recollir els dorsals a les oficines d’Esports (plaça dels Horts, 1) els dies 28 i 29 de 8:30 a 14:30 h. També es podran recollir el mateix dia de la prova fins a 30’ abans de la sortida de cada cursa.

Les persones inscrites el 27 i 28 de desembre hauran de recollir els dorsals el mateix dia de la prova fins a 30’ abans de la sortida de cada cursa.

