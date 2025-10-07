Iniciat el curs de manteniment industrial, que formarà a una quinzena de persones

Aquest dilluns 6 d’octubre ha arrencat el curs d’Auxiliar de manteniment industrial, una formació pràctica i especialitzada que s’imparteix en el marc del programa Conca Industrial 4.0, impulsat per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Una quinzena de persones han començat el curs gratuït, entre les quals hi ha quatre noies que han tingut preferència a l’hora d’accedir-hi, amb l’objectiu d’afavorir la incorporació de dones en un sector tradicionalment molt masculinitzat. El perfil de l’auxiliar de manteniment industrial és un dels més demandats per les empreses de la Conca, i la formació té com a objectiu dotar l’alumnat de competències tècniques i pràctiques directament aplicables a la realitat de les indústries del territori.
En finalitzar el curs, les persones participants realitzaran pràctiques en empreses de la Conca d’Òdena, fet que reforça el vincle entre formació i ocupació. Des de la MICOD es fa una crida a les indústries del territori que vulguin acollir alumnat en pràctiques a posar-se en contacte a través del correu ocupacio@micod.cat.
Aquesta formació forma part del conjunt d’actuacions que farà la MICOD durant el curs 2025-2026 per donar resposta a la necessitat de professionals qualificats en el teixit industrial local i, alhora, per facilitar la inserció laboral de les persones a l’atur. Aquesta és la quarta edició del programa Conca Industrial 4.0 per formar professionals del sector industrial, i ha rebut una subvenció de 66.000 euros de la Diputació de Barcelona.
En les edicions anteriors ja s’han fet cursos de muntatge d’instal·lacions d’aerotèrmia, soldadura, muntatge i manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques i d’auxiliar de manteniment industrial, que han format a una seixantena de persones de les quals quaranta –un 71%- van trobar feina de seguida.
Aquesta iniciativa es complementa amb el programa Treball Talent i Tecnologia (TTT), també impulsat per la MICOD amb el suport de la Diputació de Barcelona. El TTT treballa per reforçar la posició competitiva de les empreses de la cadena de valor, acompanyant-les en l’actualització i desenvolupament dels reptes estratègics que els requereix el negoci, i aprofundint en les tecnologies 4.0 que són clau per a assolir-los. Aquest 2025 el programa TTT va enfocat a la cadena de valor de la construcció, de manera que la combinació dels dos programes –Conca Industrial 4.0 i TTT– permet actuar tant des del vessant de la formació com des de l’acompanyament empresarial, amb l’objectiu comú de reforçar la competitivitat de la indústria i la inserció laboral al territori.