Inici d’obres a la carretera de les Maioles per l’enllaç amb la Via Verda

La Diputació de Barcelona iniciarà la setmana vinent, les obres de construcció de l’itinerari de vianants a la carretera BV-1031 de Prats del Rei a Igualada, i que enllaça de nord a sud Òdena i Igualada.

L’actuació connecta la Via Verda d’Igualada al PK 18,630 amb el camí situat al PK 18,490 al marge esquerra de la carretera on hi ha prevista la futura ampliació de la Via Verda per part de l’Ajuntament d’Igualada.

L’actuació s’aprofita per millorar i condicionar d’aquest tram de la carretera que actualment presenta certes deficiències de traçat.

El nou itinerari de connexió, amb una longitud de 150 metres, permetrà una major seguretat i comoditat per als vianants. A l’entorn de l’itinerari hi ha l’autovia A-2 i el paratge de Ca l’Alemany al nord, la Via Ver