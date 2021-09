Inici amb victòria

SANT CUGAT FC 1

CF IGUALADA 2

El primer equip femení del CF Igualada encetava una nova etapa a la Preferent Femenina. L’equip de Víctor Torrijos començava la lliga, a Sant Cugat. Les igualadines havien mostrat molt bones sensacions durant la pretemporada. Enfront s’hi trobava el Sant Cugat FC, recent ascendit.

Però el gran contrincant que tindrien les anoienques seria l’aigua, que banyava la gespa de la ciutat vallesana. A més, les petites dimensions del terreny de joc, tampoc beneficiaven el joc combinatiu de les visitants.

Tot i les dificultats, el CF Igualada va començar el partit de la millor manera, dominant el joc i tenint tímides arribades. Així va ser com, al minut 18, Pauli va anotar, però el seu gol va ser anul·lat per fora de joc. L’equip estava bé i no patia en defensa.

La tendència ofensiva blava seguia i, al minut 35, Peke, va tornar a tenir el gol per obrir el marcador, però no va estar encertada. S’arribava al descans, amb empat a zero, tenint bones oportunitats.

A la represa, la dinàmica va ser molt similar, però, les locals van tenir un punt de sort, quan, al minut 52, un llarg refús, es convertia en l’1 a 0. Costava de creure com el Sant Cugat es posava per davant en el marcador.

La reacció de les visitants va ser instantània. Al minut 63, Ona feia un xut espectacular des de fora l’àrea que, entrava per tot l’escaire. Un empat més que merescut.

I al cap de deu minuts, dins del setge blau, el CF Igualada llençava un córner, que no era rematat per ningú, i en el que Júlia posava la cama per fer el segon gol. Les igualadines capgiraven el resultat.

Els últims minuts de partit, van ser un sofriment, però la defensa igualadina va resistir i van sumar els tres primers punts de la temporada. Aquest diumenge, les blaves jugaran, a les 12h 30, a Les Comes, davant el FC Verdú.