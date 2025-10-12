L’ingrés d’una persona gran a la residència: la intervenció des del treball social

En les darreres dècades hem viscut un augment enorme de l’esperança de vida, que va acompanyat d’una transformació del cicle vital de les persones. Ara vivim més temps i amb millors condicions de salut, però també amb més casos de dependència. Tenim més malalties cròniques, que ens posen dificultats i més necessitats complexes de cura. Alhora, socialment, cada vegada ens trobem amb més formes de convivència diferents i amb uns vincles de cures i acompanyament cada vegada més febles.
Tot això comporta la crescuda de demanda de places residencials i de centres de dia.
Des de Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) també hem viscut aquest canvi amb un augment molt considerable de sol·licituds d’ingrés tant a la Residència Pare Vilaseca com als nostres centres de dia, i de gestió de les llistes d’espera.
Comptem amb un equip multidisciplinar, del qual en formem part dues treballadores socials que acompanyem a les famílies en tot el procés.
En un primer moment actuem com a informadores, atenent les demandes d’ingrés residencial o centre de dia, al mateix temps que orientem respecte diferents recursos als quals poden tenir accés les famílies. I una altra funció principal és la de nexe d’unió amb persona resident, família i el centre.
Treball Social a la Residència
La Treballadora Social és la primera persona que atén la família, tant en la seva demanda d’inscripció com ja en el moment d’ingressar.
És el nexe d’unió amb la residència i els seus professionals. En una primera instància, és la persona que acull i recull tota la informació referent a la persona resident (nivell de dependència, vincles familiars, desitjos i preferències, etc.), i acompanya la família en aquest moment en que la persona resident resta “a les nostres mans”. És la persona que informa del funcionament del centre, presenta l’equip interdisciplinar i sempre que els familiars i/o persones residents necessitin alguna informació, facilita les vies de comunicació establertes en el centre per resoldre les peticions de la família i/o persona resident.
Les famílies a la residència
La implicació, comunicació i col·laboració amb les famílies és un dels pilars fonamentals quan una persona ingressa en un centre residencial i durant la seva estada al mateix.
L’ingrés d’un familiar en una residència produeix un gran impacte emocional. El fet que una persona ingressi en una residència no significa que deixi de ser membre de la família ni que sigui una ruptura amb ella. No només ingressa la persona, sinó que també ho fa la seva família. Les famílies continuen exercint un rol de cuidadors però des d’una altra posició, i necessiten també un procés d’adaptació. Cal plantejar la visió que ingressa la persona i la seva família de forma conjunta.
Cada familiar té una manera d’afrontar la situació i s’ha de crear un clima de confiança entre els diferents actors des de l’inici. Això millorarà l’estada de la persona al centre i de la família reduint les situacions de conflicte i nivell d’estrès familiar. És necessari realitzar intervencions que permetin vehicular que la família no sigui vista com un actor extern sinó com una part integrada dins l’engranatge de l’equip assistencial.
L’atenció centrada en la persona
L’atenció centrada en la persona (ACP) a la Residència Pare Vilaseca s’enfoca en la capacitat funcional de cada persona resident, ja siguin independents o dependents per a dur a terme activitats de la vida diària, així com de la seva capacitat de prendre decisions, preservant la seva autonomia. Des del centre, les treballadores socials, conjuntament amb tot l’equip, treballem perquè les persones que viuen a la residència puguin mantenir les seves rutines i hàbits propis, cohabitant amb la normativa general de funcionament del centre.
Des de la residència, ens proposem com a objectiu que les persones puguin tenir una qualitat de vida que es fonamenti principalment en l’autonomia, participació i independència, amb una continuïtat en el temps. Per això, el nostre enfocament de treball es basa en les seves històries de vida, juntament amb els programes individuals d’atenció (PIAI), dels quals son partícips la persona i/o família.
En definitiva, treballem per aconseguir el benestar de la persona resident i la seva família, establint bons canals de comunicació i de confiança entre persona resident, família i residència.