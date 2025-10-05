Infeccions bucals: què són, com detectar-les i, sobretot, com prevenir-les

Infeccions més freqüents
- Càries: és una infecció bacteriana que desmineralitza l’esmalt i la dentina. Sense tractament, pot arribar al nervi i provocar flegmons.
- Gingivitis i periodontitis: inflamació i infecció de la geniva i dels teixits de suport de la dent. Es manifesten amb sagnat, mal alè i, en fases avançades, mobilitat dental.
- Candidiasi oral (muguet): fongs del gènere Candida proliferen quan hi ha desequilibris, boca seca o antibiòtics. Placa blanquinosa que es desprèn i molèsties en empassar.
- Herpes labial: reactivació del virus HSV-1 en forma d’ampolles doloroses i contagioses.
- Abscessos i infeccions posttraumàtiques: acumulació de pus per càries profundes, extraccions o ferides.
- Periimplantitis i pericoronitis: infeccions al voltant d’implants o de queixals del seny en erupció.
Factors de risc a tenir en compte
- Higiene oral insuficient o tècnica incorrecta.
- Dieta rica en sucres i picoteig constant entre hores.
- Boca seca (xerostomia) per medicació, estrès, alcohol o tabac.
- Fumar i consum regular d’alcohol.
- Diabetis mal controlada, embaràs i canvis hormonals.
- Pròtesis o ferulitzacions mal ajustades, i piercings orals.
- Immunosupressió i ús recent d’antibiòtics o corticoides inhalats.
Símptomes d’alerta
Dolor dental o gingival, sensibilitat al fred o calor, sagnat en raspallar-se, mal alè persistent, sabor metàl·lic, inflor de la cara o la geniva, lesions que no cicatritzen en dues setmanes, febre, dificultat per obrir la boca o empassar. Davant d’aquests signes, consulta l’odontòleg; i si hi ha febre alta, dolor intens o inflamació que s’estén, ves a urgències.
Prevenció: els hàbits que marquen la diferència
Higiene diària acurada. Raspalla dents i genives dues vegades al dia, durant dos minuts, amb pasta fluorada (al voltant de 1.450 ppm de fluor en adults). Completa-ho amb fil dental o raspalls interproximals i neteja de la llengua. Els col·lutoris poden ajudar en situacions concretes: els de fluor reforcen l’esmalt; els amb clorhexidina són útils a curt termini (1–2 setmanes) en casos d’inflamació, però no s’han d’usar de manera crònica.
Alimentació intel·ligent. Redueix sucres lliures, refrescos i begudes energètiques. Evita “picar” moltes vegades al dia: cada presa àcida o ensucrada baixa el pH i facilita la càries. Beu aigua sovint i valora xiclets sense sucre amb xilitol després dels àpats.
Visites regulars. Una revisió odontològica cada 6–12 mesos detecta problemes a temps i permet fer higienes professionals. Les persones amb diabetis, embaràs, implants o antecedents de periodontitis poden requerir controls més freqüents.
Protegir el teixit oral. Si practiques esports de contacte, utilitza protector bucal. Evita mossegar objectes durs i modera l’alcohol. No comparteixis bàlsams labials ni coberts quan hi hagi lesions d’herpes.
Control de la boca seca. Si prens medicació que resseca (alguns antihipertensius, antidepressius, antihistamínics), hidrata’t, reparteix els glops d’aigua al llarg del dia, estimula la saliva amb xiclet sense sucre i consulta productes específics per a xerostomia.
Pròtesis i aparells. Neteja diàriament les pròtesis amb productes adequats, retira-les per dormir si així t’ho han indicat i fes ajustos quan notis friccions o nafres. Renta i canvia els estoigs dels alineadors.
I els infants i la gent gran?
En infants, supervisa el raspallat fins que tinguin destresa manual; usa pastes amb fluor adaptat a l’edat i limita el biberó nocturn amb llet o sucs. En adolescents, vigila els piercings orals i l’inici del tabaquisme o vapeig. En persones grans, atén la sequedat de boca, la medicació i l’ajust de pròtesis; una dieta variada i textures adequades també redueixen riscos de lesions i infeccions.
Quan cal demanar ajuda?
Si una lesió no cura en dues setmanes, si hi ha pus, dolor que no cedeix, mobilitat dental o símptomes generals (febre, malestar), cal valoració professional. Recorda que la salut bucodental està íntimament lligada a la salut cardiovascular, respiratòria i metabòlica.
A Farmàcia Esteve estem al teu costat per assessorar-te en higiene oral, productes amb fluor, gels per a boca seca, tractaments de suport i derivar-te quan cal. Cuida la teva boca avui: és una inversió directa en salut per a tota la vida.