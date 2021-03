Inés Lumbreras (Ecopime): “Les noies no es poden perdre les carreres STEM perquè són el futur”

La comissió de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia, UEA Inquieta, amb la col·laboració de La Veu de l’Anoia impulsen una sèrie d’entrevistes per donar veu a les dones directives, empresàries i professionals de la comarca.

La primera de les entrevistes és a Inés Lumbreras, tècnica de vocació i de cultura, emprenedora. És enginyera tècnica industrial, directora tècnica i cofundadora d’Ecopime Projects i membre de la comissió UEA Inquieta.

Inés, la teva formació és que ets enginyera tècnica industrial, per què et vas decantar en l’àmbit de l’enginyeria?

Des de petita em preguntava quin era el funcionament de les coses i en sentia molta curiositat i interès. Llavors, a l’hora de decidir els estudis vaig tenir clar que volia dedicar-me en l’àmbit de l’enginyeria. A través de l’enginyeria tens un ampli ventall de sortides laborals, i això, et dona moltes opcions.

Quan vas estudiar enginyeria eres la única o de les poques dones que hi havia a classe?

Érem poques. Jo vaig estudiar a Manresa, a la UPC, i al primer curs, érem un total de 40 alumnes, de les quals, 6 érem noies. No érem gaires, però les 6 noies vam acabar la carrera.

Per a mi, aquesta situació ja sempre ha sigut molt normal perquè vaig estudiar el Batxillerat Tecnològic en el seu dia, i a Batxillerat érem 2 noies a classe.

El teu sector professional és un sector molt masculinitzat. Quins reptes t’hi has trobat pel fet de ser dona?

Reptes no massa. Sí que hi ha poques dones en el meu sector professional, en l’àmbit de l’enginyeria. Sí que et trobes dones arquitectes, però enginyeres, costa més. No m’he trobat mai reptes en la meva trajectòria professional pel fet de ser dona. Com a anècdota, sí que m’he trobat en alguna ocasió que s’esperin que hi hagi un home enginyer, enlloc d’una enginyera, però reptes, no.

En la teva experiència professional, t’has trobat sostres de ciment i de vidre?

En el meu cas, mai per haver estat dona no he arribat allà on he volgut o m’he proposat. A més, estic en el Col·legi d’Enginyers Tècnics de Manresa, formo part de la Junta. Hi he estat com a vicedegana, com interventora… I per tant, continuo formant part de l’òrgan i mai m’he trobat amb limitacions de gènere.

També formes part de la comissió UEA Inquieta. Quina valoració en fas de la tasca que s’hi realitza?

La comissió UEA Inquieta és necessària i considero que és molt important que hi sigui perquè una de les seves funcions principals és donar visibilitat a la dona. Penso que ens falta que ens manca aquesta visibilitat. També és molt important l’altra funció que es fa des de la comissió que és fer xarxa i teixir relacions empresarials i de negoci amb altres dones a través d’actes, jornades i trobades, així com també, generar sinèrgies i col·laboracions.

Què creus que ens falta encara per assolir com a societat en aquest sentit?

Arribar a la igualtat és complicat perquè hi ha molts factors a tenir en compte. Per què hi ha la bretxa salarial? Doncs potser perquè nosaltres ens falta fermesa per demanar augments de sou.

També és cert que les dones, a vegades, tendim a reduccions de jornada per a la conciliació familiar, i la veritat, és que aquesta situació és molt complexa.

Quin missatge li donaries a les noies que es volen formar en l’àmbit STEM?

Si els hi motiva, que ho facin. Són el futur. Siguem realistes, hi ha moltes professions que segurament amb els anys desapareixeran, d’altres que es potenciaran i d’altres que es crearan. El sector tecnològic està aquí, però cada vegada hi serà més present.

El que no han de fer és perdre aquest carro perquè ja són poques les dones que es formen en l’àmbit STEM; així que hem de buscar la manera perquè es motivin. Fins ara, s’han centrat molts esforços en demostrar que la dona ha de tenir un rol de cuidadora -i no és per desprestigiar-ho-, però també hem d’ensenyar el sector tecnològic a les nenes i motivar-les en aquest sentit perquè serà el futur. Les noies han de ser-hi, en l’àmbit STEM.

Jo sempre ho hi he cregut; i ara falta conscienciar-les. A l’ESO, els nens i nenes ja comencen a decantar-se sobre què volen estudiar, més o menys. Potser aquesta tasca, s’hauria de fer abans i donar visibilitat com a referents a dones que hi formin part d’aquests sectors més científics i tecnològics; i que per tant, les nenes pensin que aquestes carreres també són de dones. Les noies no ens ho podem perdre perquè seran les feines del futur.

Repescant el fil anterior i parlant de la teva trajectòria empresarial, Inés, quins serveis oferiu des d’Ecopime?

Ecopime és una enginyeria i arquitectura tècnica i oferim, des de la part d’enginyeria, és el tema de dimensionat i la realització d’instal·lacions, reformes de locals comercials… Per exemple, quan algú vol obrir un negoci, li gestionem el permís d’obres, la comunicació d’activitat amb l’Ajuntament i les llicències d’activitat, també. La part d’arquitectura tècnica correspon a les reformes d’habitatges.

Amb la Covid-19, el vostre sector com ho viu?

Està diferent perquè per sort, és un sector que segueix treballant perquè la indústria segueix funcionant; i llavors, això tiba. Ara bé, evidentment abans de la Covid, ens dedicàvem molt a l’obertura de locals comercials, abans hi havia molt més ritme; ara, sí hi ha un ritme diferent i si se n’obren, són del sector primari, com petits supermercats o botigues d’alimentació. Comerços pròpiament, pocs.

Ho hem notat, però també s’ha de dir, que la gent fa més reformes a l’interior dels seus habitatges.

Què creus que aprendrem de la pandèmia?

Penso que de tot se’n treu alguna cosa bona. I de tot això, n’aprendrem l’adaptació als canvis. Al final, ens hi hem d’adaptar, als canvis, i ho hem d’aprendre.