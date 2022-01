Indignació pel nou radar de Vilanova: hi ha casos amb 2.200 euros en multes

Vilanova del Camí instal·lava, a finals de novembre de l’any passat un nou radar de tram a la C224, entre la rotonda de la Masia fins a la rotonda de la residència Amavir. Després d’un primer període de prova, el 9 de desembre es començava a sancionar als conductors que excedissin els 30 km/h a què està permès circular en aquest tram i ara, un mes i mig més tard estan començant a arribar les multes. I n’estan sent moltes. Tantes que aquest ahir dissabte ja es va fer una marxa lenta per aquest punt i avui diumenge a les 8 del vespre se n’ha convocat una altra.

Molts dels afectats estan mostrant la seva indignació per les multes a través del grup de Facebook “Afectats multes radar a 30 a Vilanova del Camí”, que ja agrupa més de 1.100 membres en només dos dies des de la seva creació. Alguns dels comentaris que s’hi poden llegir son “a l’obrir la bústia em vaig trobar 7 multes. 6 d’elles per un import de 300€ i retirada de 2 punts i 1 de 400€ i retirada de 4 punts. Total 2200€ que si pago abans de que acabi el mes se’m redueix a la meitat, i retirada de 16 punts. Les multes són des del dia 12/12 fins al 03/01”.

Aquest no és l’únic cas de rebre més de 5 multes de cop. Fins i tot n’han arribat 11 de cop en algun cas, com el cas d’una lectora de La Veu que comenta que “des que van activar el radar el 9 de desembre fins a dia d’avui, la meva família hem passat per aquest tram de 30 km/h unes 170 vegades, i el dia 20 de gener ens van arribar 11 multes de cop… Crec que no és just, no és ètic, no és legal… No sabem com resoldre-ho (no tenim ni els diners ni els punts suficients per pagar-ho), ni sabem a qui acudir per queixar-nos. Ens sentim impotents, però sobretot, estafats…”.

L’Ajuntament de Vilanova, que a través de la Policia Local assegurava que l’objectiu d’aquesta mesura no és recaptatòria sinó garantir la seguretat ciutadana, haurà de decidir en els propers dies quina mesura es pren respecte a aquest radar.