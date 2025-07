La Incubadora d’empreses tanca la 4a edició amb una desena de projectes d’èxit

L’Ajuntament, a través del Departament de Dinamització Econòmica, ha tancat la 4a edició de La Incubadora, el programa d’impuls a l’emprenedoria que enguany ha tornat a superar expectatives: el 100% dels projectes participants han finalitzat el programa amb èxit i ja han emprès o estan a punt per poder-ho fer. Una dada que confirma la consolidació d’aquesta iniciativa com a espai de referència per a persones emprenedores a la comarca de l’Anoia.

Des del seu inici, La Incubadora ha anat guanyant presència i reconeixement dins l’ecosistema emprenedor local, amb una participació creixent any rere any i amb projectes de més qualitat. Prova d’aquesta consolidació és la confiança creixent d’entitats com el Consell Comarcal de l’Anoia o la Universitat de Lleida, que recomanen el programa com a punt de partida per a nous projectes empresarials.

Els 10 projectes que han format part d’aquesta 4a edició han completat amb èxit l’itinerari intensiu de formació, mentoratge i acompanyament personalitzat, dissenyat per donar resposta a les necessitats dels primers mesos de vida d’un negoci. Durant sis mesos, han comptat amb el suport de 20 mentors i mentores vinculades a SECOT i TICAnoia, que han acompanyat els projectes en àrees com el model de negoci, viabilitat financera, màrqueting, digitalització o sostenibilitat ambiental.

Com a reconeixement a la feina feta, s’han atorgat dos premis als projectes més ben valorats per l’equip de mentors i mentores:

Premi Ignova, que ofereix un any d’espai gratuït a l’Ignova Tecnoespai, ha estat per a Gladius IA

que ofereix un any d’espai gratuït a l’Ignova Tecnoespai, ha estat per a Gladius IA Premi Secot, que inclou 6 mesos de mentoratge addicional, ha estat per a Casa Pardal Coliving

Els criteris de valoració han tingut en compte aspectes com la implicació i compromís dels emprenedors, la repercussió en el territori, la viabilitat del projecte i el seu impacte ambiental.

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha destacat que “aquesta quarta edició ha confirmat que La Incubadora ja no és només un projecte municipal, sinó una peça clau dins l’ecosistema emprenedor de la comarca. És un espai que aposta pel que realment importa: les persones, el territori i el futur”.

Amb aquesta nova edició, La Incubadora suma ja 34 projectes impulsats en només quatre anys, i es consolida com una eina clau de l’Ajuntament per promoure la creació de noves empreses a l’Anoia i contribuir al desenvolupament econòmic del territori.