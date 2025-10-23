Controlat un incendi forestal entre el Castell i el Pla de Rubió

Actualització 20:40 h – Controlat l’incendi de Rubió originat aquest dijous al migdia. L’avís ha estat a les 14:49 h, de que s’havia iniciat un incendi entre el castell i el pla de Rubió, al punt quilomètric 2,3 de la carretera BV-1037, en una zona de bosc. Les causes de l’incendi encara s’estan investigant, però algunes fonts que es troben al terreny avisen que podria anar relacionat amb la caiguda d’un pal de la llum.
L’incendi, que ha afectat zona de bosc i algun camp de conreu, es trobava en un petit turó, la qual cosa n’ha facilitat l’estabilització i posterior control. Han estat activades vuit dotacions terrestres de Bombers i els GRAE, que han pujat a 15 durant la tarda.