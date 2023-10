Els bombers reben un avís a les 17.49 h assegurant que surt fum d’una casa i hi ha una persona al terrat de l’edifici demanant ajuda.

El domicili en qüestió és als baixos del C/ mossèn Cinto Verdaguer, 35 de Vilanova del Camí a on es dirigeixen 6 dotacions de bombers. A les 19:33 h el foc es considera extingit in situ, i dues persones són ateses pel Servei d’Emergències Mèdiques per inhalació de fum.