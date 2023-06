Sis dotacions de Bombers van treballar ahir en l’incendi d’un paller a una finca de Calaf. Els Serveis d’Emergències van rebre l’avís al voltant de les 15:35 h.

Dins del paller hi havia unes 300 bales de palla. No hi ha cap persona ferida i es desconeixen les causes de l’incendi.