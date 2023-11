Inaugurat l’espai del Casal de la Gent Gran d’Òdena

El passat dimecres 25 d’octubre, coincidint amb la Setmana de les Persones Grans d’Òdena, va tenir lloc la inauguració de l’espai del Casal de la Gent Gran del Centre Cívic El Pla.

Finalitzades les obres d’adequació de l’espai, es va fer un acte de celebració coincidint amb la setmana del col·lectiu, a les 18h, on també hi va haver un petit refrigeri.

Seguidament, va tenir lloc la xerrada sobre “La biblioteca l’Atzavara: serveis, activitats, diversitat i inclusió social”, a càrrec d’Eva Xaver Junyent, directora de la biblioteca l’Atzavara. A la presentació, es va donar a conèixer el nou servei de biblioteca al Centre Cívic El Pla, que consistirà en una petita Biblioteca L’Atzavara que també comptarà amb servei de préstec.

L’acte d’inauguració va comptar amb un ambient molt amè i emotiu.

Treballs d’adequació del Casal de la Gent Gran amb el consens dels usuaris i usuàries

A banda de la impermeabilització de la coberta com a actuació d’urgència que requeria l’espai, el passat mes de juliol, l’Ajuntament es va reunir amb membres de l’associació de les persones grans del Pla d’Òdena, per tal de conèixer de primera ma les necessitats del col·lectiu de la gent gran al Casal del Centre Cívic El Pla. Es van recollir totes les propostes i consideracions, i durant aquests mesos s’ha treballant en la decoració i mobiliari que van demanar per tal d’adequar la sala als seus gustos i necessitats.

Entre les diferents actuacions realitzades, es va pintar l’espai i les portes, i es van posar butaques. Pel que fa als lavabos, es va adequar el servei fent-los d’una sola entrada, es van pintar, instal·lar extractors, fer un canvi de rajoles i afegir nous penjadors, armaris, cortines i un mirall.

Una altra de les actuacions de l’espai ha estat el canvi d’enllumenat per led, tant a la sala com als lavabos. Amb aquesta nova instal·lació s’aconsegueix una il·luminació més adequada i de baix consum, per a un estalvi ambiental i econòmic.