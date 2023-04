Inaugurat el nou camp de gespa del barri de Fàtima amb una gran festa esportiva

Aquest dissabte 1 d’abril s’ha inaugurat el renovat camp de gespa del barri de Fàtima, un renovat equipament que permetrà la pràctica esportiva a jugadors de tota la ciutat tant de futbol com de rugby. Un camp de joc de gespa artificial d’alta qualitat que s’ha pogut obrir després d’intensos mesos d’obres en que s’ha hagut de fer un complex treball de construcció per anivellar i reforçar el terreny on es troba aquest històric camp, lloc d’entrenament de l’imbatible C.F Fàtima.

La celebració ha servit per presentar tots els jugadors que conformen el club aquesta temporada i per retre homenatge a totes les directives, membres de la junta afeccionats i simpatitzants que han lluitat per tal que el camp tingues gespa des dels seus històrics inicis.

L’acte ha estat presidit per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i la regidora d’Esports Patricia Illa acompanyats del president de la Federació Catalana de Futbol Joan Soteras. A banda també hi ha participat el president del Futbol Club Fàtima, José Hernández, i l’actual Gerent Esportiu de l’Entitat Francisco Macanaz.

Després de la presentació de tots els jugadors s’ha fet entrega als presidents d’anteriors juntes del club o als seus familiars d’una placa commemorativa que homenatja la tasca feta fins al dia d’avui en què el somni de tenir un camp de gespa ha estat una realitat.

En els seus parlaments, el president del Futbol Club Fàtima, José Hernández, ha volgut agrair la tasca feta a les anteriors juntes directives i a l’ajuntament. Hernández ha assegurat que aquest canvi suposarà “un salt evolutiu pel club que ara té el terreny de joc que es mereix per poder jugar, entrenar i sobretot viure amb passió la pràctica esportiva d’aquest esport que ens uneix a tots.”

De la mateixa manera, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha explicat que l’acte del dia avui ha estat molt especial i ha lloat la tasca feta pel club i pel barri de Fàtima per tenir aquest camp d’alta qualitat.

Soteras ha assegurat, que en els propers anys “el club creixerà en qualitat i en nombre de jugadors i jugadores gràcies a aquestes instal·lacions que podrà gaudir tota la ciutat, en especial un barri tan singular com el de Fàtima”.

Finalment l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha volgut posar de manifest el gran canvi que suposarà per la ciutat l’estrena d’aquest camp renovat que permetrà esponjar la pràctica esportiva de la resta de camps i sobretot dota al barri de Fàtima d’un camp digne on practicar esport, fer salut i fer comunitat com s’ha fet des dels inicis del Club de Futbol Fàtima.

Després dels parlaments s’ha dut a terme un campionat social de penals que han iniciat l’alcalde i la regidora d’esports seguits de la resta de jugadors dels diferents equips del Fàtima. A la tarda la festa ha finalitzat amb un partit de jugadors veterans.