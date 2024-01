Inaugurades les festes de l’Antic Gremi de Traginers que demà celebraran el solemne ofici en honor a Sant Antoni

Publicitat

Un any més, el repic de campanes i el llançament de morterets que va tenir lloc el passat divendres 12 de gener, van donar per inaugurades les festes organitzades per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, que enguany celebren el seu 202è aniversari.

El passat divendres 12, a les 8 del vespre i al Saló de Plens de l’Ajuntament, va tenir lloc la proclamació dels nous banderers, pubilla i dames d’honor. En aquesta ocasió, el Sr. Cinto Vives i Díaz fou nomenat portador de la bandera petita, i la Sra. Carme Minguet i Carrera, nomenada com a portadora de la bandera gran de l’entitat.

Pel que fa a la pubilla, aquest honor correspon a na Berta Alegre i Tort, acompanyada de les seves dames d’honor Ainhoa Olier i Jiménez i Mariona Robert i Vich.

Prèviament a la proclamació dels protagonistes de la festa, l’economista igualadí Joaquim Solé i Vilanova va oferir als assistents una conferència que convidava a la reflexió sobre els avantatges d’una mancomunitat entre els municipis de la Conca d’Òdena i de la comarca de l’Anoia en general.

Demà, dimecres 17 de gener, ritual de banderes i solemne ofici

Els actes festius seguiran el dimecres 17 de gener, en què a 2/4 de 10 del matí i des del carrer Capellades, 50, domicili de la portadora de la bandera gran, s’anirà a buscar la bandera petita, situada al c/Sant Josep, 4. En aquest ritual hi seran presents també la pubilla i les dames d’honor, els trabucaires igualadins “Els Voladors”, així com la Banda de Música d’Igualada, que interpretarà la solemne melodia de la Patera, per tal que els banderers puguin fer onejar la bandera des del balcó.

A les 11h del matí tindrà lloc el solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat presidit i predicat per Mn. Josep Massana, rector de la parròquia de la Soledat i concelebrat pels rectors de la vila i superiors de les comunitats religioses. D’altra banda, també es realitzarà la típica benedicció de panets. Participaran a l’ofici amb els seus cants, una representació del cor Exaudio, dirigit per Josep Miquel Mindan i acompanyats per l’orgue, de les mans de Pol Requesens, els quals a l’acabar interpretaran els goigs de Sant Antoni. En acabar l’ofici, es retornaran les banderes als seus respectius domicilis acompanyades de tota la comitiva, així com dels balladors del Ball de Bastons d’Igualada, que faran ofrena amb els seus balls.

Cap de setmana de Tres Tombs

Dissabte 20 de gener, ja a la vigília del dia dels Tres Tombs, a 2/4 de 7 de la tarda es realitzarà la tradicional cercavila pels carrers de la ciutat. El recorregut que es realitzarà amb les dues banderes reunides serà el següent: c/ sant Josep 4, c/ Òdena, rambla Sant Isidre, rambla Nova, rambla Sant Ferran, plaça Castells, Av. Balmes, c/ de Roca, c/ Sor Rita Mercader, Av. Àngel Guimerà, plaça Castells, rambla Sant Ferran. Rambla Nova, rambla sant Isidre, rambla General Vives, c/ sant Jordi, plaça del Rei, c/ de la Soledat, c/ del Cardenal Vives, passeig de Jacint Verdaguer, c/ sant Josep. Els banderers obsequiaran a tots els presents amb la tradicional coca i barreja.

L’endemà, diumenge 21 de gener a les 12 del migdia, s’iniciaran els tradicionals Tres Tombs, en el recorregut habitual. Com a novetat d’enguany, des de les 9 i fins a 2/4 d’11 del matí, l’esmorzar i el punt de concentració per els participants forans tindrà lloc al c/ Joan Abad (sota del pont de Montbui). A les 12 del migdia s’iniciaran els Tres Tombs, amb el Fanal al capdavant obrint pas, seguida de la carrossa de sant Antoni, seguida de les banderes gremials, la pubilla i les seves dames d’honor.

Com a carros novedosos del Gremi destaquem un carro amb elements de la verema, un carro de caixes, i un carro carregat de paper, així com també un carro de vuit bocois provingut de Cabra del Camp, i un carro d’agència, de Sant Andreu del Palomar. Participaran carros provinents també de poblacions com Terrassa, Anglesola, Martorell, Reus…

Una altra de les novetats d’aquesta edició i que novament volem recordar, és que per participar en els Tres Tombs d’Igualada i/o a la cercavila nocturna la inscripció prèvia serà obligatòria, en compliment de la “Guia d’actuació pel bon funcionament dels Tres Tombs i altres concentracions amb èquids de naturalesa similar a Catalunya”, de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es podrà realitzar a través del següent enllaç que podreu trobar a la web de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, i es podrà formalitzar fins el dimecres 17 de gener: https://gremitraginersigualada.org/pau-pla-dautoproteccio-tres-tombs-igualada-i-benestar-animal/

S’escau avançar, que com a acte de cloenda de les festes gremials el proper dissabte 27 de gener a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu, tindrà lloc el ball amenitzat per l’orquestra Vives Veus (l’entrada requereix invitació).

Aprofitem l’avinentesa també per comunicar que la temporada en el calendari traginer ja s’ha iniciat, i que aquest cap de setmana el Gremi de Traginers es va desplaçar a Martorell per participar en els Tres Tombs amb el carro de sifons i a Cerdanyola del Vallès amb el carro de bombones.

