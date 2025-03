Inaugurada la pista permanent Slot de Tous

El dissabte 8 de març a la tarda es va inaugurar una pista permanent d’Slot a Sant Martí de Tous per a tots els amants de l’Slot, l’Scalextric i l’Automodelisme.

La pista ha estat promoguda per l’Slot Club Tous, recentment constituït com a associació sense ànim de lucre de la mà de touencs i touenques amb un hobby en comú, i amb l’objectiu de fomentar, promocionar i practicar l’activitat de l’Slot com a entreteniment per compartir valors, experiències, competicions i esdeveniments entre aficionats de totes les edats.

La jornada va començar a les 16h amb portes obertes a les instal·lacions on un gran nombre d’assistents encuriosits, especialment petits, van poder provar el circuit amb el seu cotxe. La inauguració oficial no va ser fins a les 18:30 amb la presentació del Club per part de la Junta, l’alcalde David Alquézar i el regidor de Cultura i Festes, Oriol Ribera, que van valorar molt positivament aquesta iniciativa al poble, seguit d’una cursa inaugural entre membres de la Junta i els representants municipals. L’acte va finalitzar amb un refrigeri per a tothom.