Inaugurada la nova exposició a LA SALA de Montmaneu

Dissabte 9 de setembre, es va inaugurar l’exposició d’Enric Sensarrich de la mà de l’alcalde de Montmaneu Àngel Farré, a l’espai LA SALA.

L’exposició està conformada per vint-i-quatre pintures en les quals l’artista expressa un estil de realisme que es pot considerar com a “art real”, on el tema de la pintura s’assembla molt al real, en lloc d’estar estilitzat o resumit.

En l’exposició l’artista també presenta alguna pintura més impressionista, i manifesta que pinta sobre diversos materials i formes per plasmar la seva creativitat i sensibilitat.

Sensarrich que es defineix com a artista autodidacta, manifesta en el resultat final de les seves obres que la pintura el motiva pel fet de poder crear amb les seves mans uns quadres, en què cada tema és fruit del moment, cercant diferents espais, com edificis emblemàtics, paisatges concrets, altres imaginatius, etc. Sempre pensa que pintar és una forma creativa que dona la possibilitat de relaxar-se i esvair-se, tot endinsant-se en aquell espai que plasmarà sobre un material en blanc i que normalment acaba amb uns colors vius, tal com varen veure els assistents.

En la inauguració, l’alcalde va presentar l’artista Enric Senserrich, amb l’assistència de diferents veïns de Montmaneu, que van gaudir de les pintures i de l’espai LA SALA, per tot el que aporta a la cultura al poble. Aquesta exposició és una de les moltes activitats que es fan any rere any en aquest espai.