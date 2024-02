Inaugurada la 12a edició del FineArt Igualada

Publicitat

Divendres 23 de febrer es va inaugurar la 12a edició de FineArt Igualada al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Una edició marcada per la fotografia social i el fotoperiodisme on poder reflexionar sobre la realitat social i cultural que ens envolta, així com la vida quotidiana i la realitat de diferents col·lectius d’arreu del món.

Enguany, l’acte inaugural va comptar amb la presència de la diputada adjunta de l’Àrea de Cultura, Aïda Llauradó; la consellera de Cultura del Consell Comarcal, Maria dels Àngels Lores; les autoritats de la ciutat, encapçalades per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells; el president de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, Ramon Mascaró; i el director de FineArt Igualada, Ramon Muntané.

FineArt Igualada és un esdeveniment de fotografia, referent en el món de la imatge, que reuneix les obres de fotògrafs i fotògrafes d’arreu del món. Aquesta edició compta amb 41 exposicions en una quinzena d’espais emblemàtics i singulars d’Igualada. Entre els noms, destaquen els de Myriam Meloni, Alfons Rodríguez, Jordi Oliver, Maria Gregori, o l’exposició col·lectiva Creadores de Conciencia.

En el seu discurs, Aïda Llauradó, va remarcar l’orgull de tenir un esdeveniment fotogràfic com és FineArt Igualada a la Catalunya Central, havent fet d’aquesta el referent cultural i l’epicentre de la fotografia. Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va destacar la importància i l’honor que és per a Igualada celebrar un esdeveniment de fotografia amb el renom de FineArt, un esdeveniment únic i singular que aplega obres de tant alt nivell.

A més, durant la inauguració, tant en Ramon Mascaró com en Ramon Muntané, van voler expressar el seu agraïment a tota l’organització del festival per la feina que comporta organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud i l’esforç i dedicació que hi posen cada un d’ells en que tot el festival sigui possible i millori any rere any.

El director de FineArt Igualada també va agrair la participació de tots els fotògrafs i les fotògrafes d’aquesta edició per creure en FineArt i fer-lo possible, un any més, amb una proposta fotogràfica de primer nivell.

Una vegada donat el tret de sortida a FineArt Igualada, els assistents van poder gaudir de totes les exposicions i, en especial, de la visita guiada d’Alfons Rodríguez amb “The Melting Age”. A més, durant tot el cap de setmana s’han celebrat activitats paral·leles que han aplegat un gran nombre d’assistents, com han estat les visites guiades de la Gisela Pretel, al voltant de l’exposició “Acompañando a Rosa”; la del Jordi Oliver amb la seva “Alma gitana”, acompanyada d’una actuació de danses ètniques; i la visita guiada de l’Aula de fotografia de la Lídia Carbonell; així com la celebració, durant tot el cap de setmana, del primer mercat de fotollibres i fotografia de FineArt, que ha tingut una gran acollida per part del públic.

Fins el 17 de març, la ciutat d’Igualada serà una gran exposició. Durant 24 dies la ciutat gaudirà de 24 exposicions de fotògrafs/es d’arreu del món, dotze escoles de fotografia, 3 concursos i 2 col·lectius, a més d’oferir altres activitats culturals entorn de la temàtica: visites guiades, tallers de fotografia i taules rodones. Tot un espectacle pensat per a gaudir

de la fotografia en totes les seves vessants.

A través de les xarxes socials FineArt Igualada comunica totes les novetats, tant de participants com el programa d’activitats. A través de les plataformes Facebook, Twitter – @fineartigualada i Instagram – fineartigualada – podeu etiquetar les vostres fotografies amb el hashtag #Fineartigd24. També podeu accedir a tota la informació a través de la web: www.fineartigualada.cat.

