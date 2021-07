Impuls definitiu a les Vegueries

Des del “Manifest pel Penedès” de l’Institut d’Estudis Penedesencs i de la constitució de la Plataforma Vegueria Penedès fins avui han passat setze llargs anys de reivindicacions. Onze des de l’aprovació de l’àmbit i quatre des de l’aprovació de la Vegueria. El Penedès és l’únic territori que ens hem mobilitzat per defensar els nostres drets, reflex d’una ciutadania activa, crítica i apoderada que enforteixen el benestar comunitari.

Malgrat el reconeixement que hem assolit amb les Lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, no podem estar satisfets de la lentitud amb què el Govern de la Generalitat està fent les coses, i de la manera com s’ha gestionat des del mateix Govern tot el que té a veure amb la política territorial. Des del Penedès hem reivindicat una nova cultura de govern basada en el diàleg amb la societat civil, en la participació ciutadana i en la concertació en els governs locals.

ARA al 2021, al cap de 4 anys de la constitució de l’Associació Pro Vegueria Penedès, hereva de la PVP, el nostre territori penedesenc segueix molt estressat, en part degut a no tenir el nostre propi Pla Territorial i per les greus mancances en la política territorial del Govern de Catalunya, massa sovint presonera de visions estretament sectorials, de la pressió dels interessos privats, i també perquè no dir-ho, dels mateixos partits polítics. Per això i per moltes altres raons, al Penedès ens cal un nou impuls i una nova il·lusió que faci emergir iniciatives cíviques i professionals innovadores i creatives.

Es evident que Catalunya, amb 32.108 km2, no li calen “divisions provincials”, que recordem les venim suportant des de fa 188 anys; el que demanem al nou Govern de Catalunya és que desplegui les competències bàsiques recollides en l’Estatut del 2006, la Llei de Vegueries 30/2010 i suspesa per la llei 8/2011 amb una moratòria sine die tècnicament encara vigent, i que impulsi la llei electoral catalana (que dorm el son dels justos) amb unes circumscripcions que permetin al Penedès elegir els seus propis representants.

El nou govern s’ha de comprometre a donar l’impuls definitiu a les Vegueries, que pot ser un dels temes de la “taula de diàleg”, i deixar enrere les províncies i diputacions. Ens cal una descentralització real, la integració de serveis, el trasllat de responsabilitats, un canvi de cultura organitzativa, i la democratització dels Consells de Vegueria…. per avançar cap a un model territorial que sigui localment i globalment més sostenible, a fi d’aplicar de forma efectiva el desenvolupament de l’Agenda 2030.