Impro Show, improvisació i riallades al Teatre Municipal Ateneu

Fa més de vint anys va néixer Planeta Impro, pioner en l’art de la improvisació teatral. A Igualada presenta la seva creació més aplaudida, Impro Show, demà dissabte 2 de desembre, a les 20.30 h, al Teatre Municipal Ateneu. Aquest format de teatre improvisat ja suma més de set mil funcions i 2.500.000 d’espectadors. Cada any es posiciona entre els cinc espectacles més vistos de Catalunya.

L’objectiu de la companyia és divertir, sorprendre i emocionar el públic que esdevé guionista i protagonista de cada funció. En aquest espectacle d’humor original i interactiu, els actors surten a escena sense guió i el públic decideix què passarà. A través de les frases proposades pels assistents i suggeriments escollits a l’atzar, els improvisadors construeixen personatges, històries i entorns per fer sortir de la rutina l’espectador. I així, posar a prova la seva imaginació i creativitat i explorar el seu compromís amb el riure de cadascú.

Cada experiència és única i diferent i a cada funció pot passar qualsevol cosa. L’escenari es transforma en un terreny de joc on els actors demostren els seus dots interpretatius i la seva creativitat a través de l’humor en forma de diàleg, gestos o cant. Talent versàtil i experimentat per fer divertir i emocionar tot el teatre, amb frescor i espontaneïtat.

Les entrades tenen un preu de 14 I 12 € i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció, a la taquilla del teatre.

