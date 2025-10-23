Implants capil·lars a Igualada: l’únic tractament efectiu per recuperar el cabell

Autor: Clínica Riba
L’implant capil·lar consisteix en la transferència de cabell d’una zona del cuir cabellut i la seva posterior implantació en una zona despoblada. Els fol·licles s’agafen de la part del cuir cabellut on el cabell és perenne (no cau mai) i s’implanta a la zona amb alopècia. Es trasplanten unitats fol·liculars per aconseguir un resultat natural, funcional i a la mida de cada necessitat.
Els resultats de l’implant capil·lar són naturals (ja que és el mateix cabell del pacient a qui s’implanta) i el cabell trasplantat no caurà, ni s’haurà de tractar de manera especial.
L’implant capil·lar és l’únic procediment que aconsegueix tornar el pèl a on s’havia perdut i les tècniques que han presentat millors en tots els nivells són la del FUE i FUSS.
A la Clínica Riba oferim tractaments personalitzats a Igualada per a l’alopècia, incloent-hi implants capil·lars i teràpies amb factors plaquetaris, segons l’estat del cabell i les necessitats del pacient
Els especialistes de Clínica Riba recomanen aquestes dues tècniques depenent el cas particular del pacient. Tant amb la tècnica FUSS (per les seves sigles en anglès, Follicular Unit Strip Surgery, cirurgia de tira d’unitats fol·liculars) com amb la de FUE (per les seves sigles en anglès, Follicular Unit Extraction, cirurgia d’extracció d’unitats fol·liculars) a Clínica Riba aconseguim repoblar la zona afectada aconseguint un èxit d’entre 96% i 98% de supervivència dels empelts.
Abans de l’implant capil·lar, a la Clínica Riba, després de l’estudi previ del cabell i cabellera del pacient, els doctors solen recomanar tractaments previs, que estan dirigits a l’enfortiment del cabell.
Trasplantament capil·lar FUE
És la tècnica de l’extracció unitària i aleatòria d’unitats fol·liculars per a la posterior implantació a la zona despoblada. La característica més notable de la tècnica d’implant capil·lar FUE és que no deixa cicatrius.
No es fa servir bisturí ni sutura el que fa que la recuperació és ràpida i sense complicacions. Les unitats fol·liculars poden variar d’1, 2, 3 o 4 pèls i és implantada íntegrament. Un altre avantatge és la utilització per extreure els fol·licles de zones més àmplies que la del FUSS, poden extreure’s unitats fol·liculars del clatell i la part dels costats del cap i des d’on sigui necessari.
Tant la intervenció en si, com el postoperatori són indolores i sense complicacions. Es fa servir anestèsia local i el pacient romandrà còmodament assegut, llegint, mirant TV o escoltant música mentre es realitza. La durada de la intervenció variarà segons la quantitat d’unitats fol·liculars que es necessitin trasplantar, i el més comú és de 7 a 10 hores.
Factors plaquetaris capil·lars
A Clínica Riba hem comprovat de primera mà els beneficis que presenten els factors plaquetaris en el tractament de l’alopècia. Hem trobat una gran desacceleració en el procés de caiguda i fins i tot s’ha arribat a frenar-la. La salut general del cabell dels pacients es veu clarament afavorit, augmentant la seva fortalesa i vigor. Aquesta tècnica és l’única en la qual no s’implanta cabell que realment és eficaç.
La tècnica mitjançant factors plaquetaris comença amb l’extracció de sang del pacient. Aquesta sang serà la matèria primera essencial per al tractament. En ser de la mateixa sang del pacient no hi haurà problemes de rebuig o al·lèrgies. La sang és tractada amb un equip especial que aconsegueix separar el plasma sanguini. D’aquest plasma es farà servir només el ric en factors plaquetaris. És un procediment indolor tant l’extracció de sang com la infiltració del plasma. El temps mitjà del tractament, rondarà els 60 minuts, inclosa l’extracció, la centrifugació (separació) del plasma, i la infiltració.