Imperdible: “Ritus de Passió a Fàtima”, a la Sala Municipal d’Igualada

Poques vegades em permeto d’anticipar-me a la inauguració d’una exposició (aquest dissabte, 23), però per a aquesta ocasió, amb l’Exposició Fotogràfica “Ritus de Passió a Fàtima”, a la Sala Municipal, organitzada pel Centre Cívic de Fàtima, l’Ajuntament d’Igualada i la Confraria de Fàtima, amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; és l’alt grau d’interès i la mateixa curiositat pel material i temes exposats els que m’han suggerit una mirada atenta i en solitari per a escriure aquestes línies, i així poder participar -com a pròleg- d’un relat que dona a conèixer uns episodis summament viscuts, des de fa anys, pels membres de la Confraria Jesús de Natzarè, amb motiu de la puntual celebració de la Setmana Santa.

A partir d’una iniciativa, de fa anys, en què es convocava un concurs fotogràfic sobre el Ritus de Fàtima, des de l’Agrupació Fotogràfica; per a la convocatòria 2023, aquesta entitat va proposar als membres de la Confraria la possibilitat d’obrir el concurs a una participació més gran per, així, propiciar la total visibilitat de les fotografies d’un festeig, fins aleshores només reduït a un veïnatge. La bona receptivitat per part de la mateixa Confraria permetria la creació d’un complet reportatge visual capaç d’abraçar la plena implicació de tots els seus membres, des del primer moment del Cabildo fins a l’últim acte del Diumenge de Resurrecció; un valuós document gràfic en què, previ als dies de la Setmana Santa, hi entrarien a formar part, primer, el fotògraf Robert Domínguez Olivé, i als festejos sagrats celebrats a l’exterior, els fotògrafs, Ramón Mascaró Seuba, Josep Balcells Adzet i Lluís Pérez Mañosas. Tot plegat, una recopilació de més de set hores de vídeo, de la mà de Montserrat Mabras Riera; la qual, juntament amb els fotògrafs, és també component de l’Agrupació Fotogràfica.

Un recorregut pausat per aquesta exposició, amb una lectura precisa de les imatges, és una invitació a descobrir un univers extraordinari, per a la majoria de la ciutadania desconegut, en què de manera embolcallant et situes davant d’una exhibició de 123 fotografies de mida reduïda i cinc més de gran format que, temàticament, mostren els passos marcats en les respectives processons. Alhora, aquest itinerari visual va acompanyat d’una compilació d’objectes exposats en unes vitrines, i també un maniquí abillat amb un vestit de confrare. Així mateix, com a punt i final, una projecció serveix de peça documental per al relat d’aquesta història; una història sorprenent que t’acompanya en el caminar plegats d’unes persones que celebren -any rere any- la Setmana Santa des d’una manera molt intimista de viure-la i imaginar-la.

L’exposició és, en si mateixa, un fefaent informe històric, oportunament disposat en cinc blocs fotogràfics que constitueixen un completíssim reportatge del que -per a aquesta Confraria- és tot un gran esdeveniment. Així, d’entrada, una presentació mostra els primers actes, arran de la convocatòria del Cabildo General, que donaran lloc a la conformació de tota la logística de la celebració i al grup de participants en qüestió. Seguidament, amb motiu del Diumenge de Rams, es duu a terme un ofici religiós i la benedicció dels rams a l’Església; acte que, de fet, marcarà el preludi de la Setmana Santa. Més endavant, i en dies previs al Dijous Sant es duen a terme tots els preparatius per muntar i decorar el tron de la Mare de Déu dels Dolors i el de Jesús Natzarè; unes trobades molt participades per part dels membres de la Confraria que s’acompanyen d’un sopar i un altre ofici religiós. I, en passos successius, ja ocupen la teva curiositat cadascuna de les processons en què el compromís de pertinença i el fervor de tots els participants (portants, campanera, Maria Magdalena, penitents, la Banda de música, etc.) es fa més que emocionant.

Per part seva, a l’exterior de la Sala, un dels seus aparadors realment apunta a ser tot un reclam per a visitar l’exposició: una gran fotografia, obra de Robert Domínguez Olivé, de la Mare de Déu dels Dolors; tota una protagonista de les diverses celebracions religioses del Barri de Fàtima.