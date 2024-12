Imma Palet passa la vara d’alcalde a Jordi Reixachs, qui serà el nou batlle d’Orpí

Aquesta setmana la fins ara alcaldessa d’Orpí Imma Palet (SOM ORPÍ- AM), ha fet el traspàs de vara després de quasi catorze anys al capdavant del consistori, al qui és ara el nou alcalde del municipi, Jordi Reixachs (SOM ORPÍ- AM).

El motiu del canvi, tal com ha explicat Palet a la Veu de l’Anoia, és per voluntat pròpia després de molts anys com a alcaldessa “la decisió estava pactada abans de les eleccions, que jo faria un any de traspàs i després agafaria el relleu el Jordi”. L’exalcaldessa diu que, electoralment ja es va presentar així, i que el traspàs naixia de la necessitat de poder explicar quin és el funcionament a un equip que entrava totalment nou “estic contenta d’haver pogut fer un relleu, ja que normalment aquest canvi ve després de les eleccions, i poden haver-hi trencadissos”, explica l’Imma.

En aquest sentit, tanca fent un balanç molt positiu d’aquests anys com a alcaldessa d’Orpí “Per mi ha estat un honor i un orgull, per ser un poble petit, s’ha avançat molt; estic contenta per exemple, que econòmicament estem sanejats.” Palet parla també del dèficit de personal que tenen, i com malgrat ser un municipi petit, el pes burocràtic és el mateix que en un ajuntament gran. Finalment, explica que tot i fer un pas al costat, no se’n va, ja que seguirà participant de la vida política del poble a través d’una regidoria en una àrea més petita, i que continua com a consellera del Consell Comarcal.