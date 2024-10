“Imatges històriques de la comarca de l’Anoia”, d’Anoia Històrica, altrament una oportuna visió del passat anoienc

Des del 30 de setembre fins aquest 25 d’octubre, a la seu d’Òmnium Anoia han estat exhibides una selecció de fotografies representatives de la història de la nostra comarca, sota el reclam: “Imatges històriques de la comarca de l’Anoia”, una mostra presentada per Anoia Històrica, des de la perspectiva de recuperar algunes seqüències gràfiques i testimonials del passat anoienc, del segle XX; de retruc, un compromís en la recerca del tot compartit amb aquesta entitat, Òmnium Anoia. De fet, un document d’arxiu, capaç de ser una mena d’evocació de distints episodis històrics, culturals i socials d’Igualada i comarca que, al cap i a la fi, han anat dibuixant el nostre present.

Es tracta d’un exercici de consulta, dut a terme per Anoia històrica -iniciativa darrere de la qual hi ha el jove igualadí Pol Sanz- des de la ferma voluntat d’explicar cadascuna d’aquelles fotografies que, situades en context i amb el pertinent peu de foto, apunten a ser un relat visual de l’esdevenir d’altres temps a la comarca i capital anoienca. Tanmateix, la recopilació d’aquestes fotografies, per part d’Anoia històrica, no hagués estat possible, al costat d’algunes imatges d’altres importants fons catalans, sense recórrer a imatges de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, ubicat amb una llarga i rellevant presència, a la ciutat d’Igualada.

Al capdavall, la tria d’un material que, alhora, posa en valor la incessant tasca i essència de qualsevol dels arxius (amb els seus professionals, arxivers i investigadors), és a dir, la seva trajectòria i determinació en promoure la recerca històrica, àdhuc la seva difusió local, comarcal o nacional, en tant que país.

Així, amb aquesta proposta d’Anoia històrica, que pretén ser una suggeridora mirada a un material gràfic de considerable interès, s’estableix una invitació oportuna per a descobrir, amb moltes més imatges exposades a les xarxes socials (Instagram i Facebook), una prominent història de la nostra comarca, amb un repàs dels seus capítols més memorables. Emperò, remetent-nos a la importància dels diferents arxius catalans, és inqüestionable per a la nostra comarca posar com a centre d’interès l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Això és, val a esmentar el pes institucional dels seus orígens, a finals del segle XIX, quan Jaume Serra va ser el primer a avançar en la seva organització i catalogació, essent creat en conseqüència el càrrec d’arxiver municipal. Després, Gabriel Castellà seria el continuador d’aquest ofici, a més de ser el cronista de la ciutat i, per extensió, de bona part del territori comarcal.

Hostalets de Pierola © Arxiu del Casal

En el recórrer dels anys, d’unes primeres dependències habilitades a la parròquia de Santa Maria, es va passar a unes altres a l’antic Edifici Municipal, localitzat a la plaça de la Creu, fins a la construcció de la Casa Consistorial, a l’any 1883. Una centúria més tard es va convenir, amb la Generalitat de Catalunya, la creació de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, i la seva instal·lació a la finca de Cal Maco, de la plaça de la Creu; espai on hi ha romàs fins al 2019, amb el més que convenient trasllat recent a les modernes instal·lacions a l’edifici de la Teneria, de la plaça del Rei. A l’Arxiu, doncs, s’hi han anat incorporant i preservant tots els documents -de caràcter públic o privat- d’interès per a la ciutat i la comarca; una tasca que ha propiciat poder dur a terme -des de l’àmbit local i comarcal- unes fiables investigacions històriques de la mà d’estudiosos locals o forans, a més d’altres divulgadors del passat, com és el cas que Anoia històrica ens proposa.

Des d’una altra perspectiva, i situant-nos altra volta en anys enrere, convé remarcar la transcendència del copiós fons d’imatges de què es va anar nodrint l’Arxiu, des d’aquell 1932, quan els fundadors de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada van constituir-se com a propulsors d’un primer i notable “arxiu d’imatges”, amb un dels seus fundadores, Procopi Llucià, procedint-se a la creació de l’Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada (AFMI), a partir d’un acord signat amb l’Ajuntament d’Igualada, per al qual s’instal·lava l’Arxiu Fotogràfic Municipal a les mateixes estances de l’Edifici Consistorial. Amb el temps, endemés dels amateurs de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, diferents donacions de fotògrafs i entitats van anat conformant un formidable volum d’imatges d’aquí i d’allà, que constituïa un arxiu fotogràfic prodigiós per a la divulgació i el coneixement de tothom. Finalment, a finals de 1932, i a resultes que el gruix d’imatges superava la capacitat d’arxiu i conservació de la pròpia entitat, aquest material va ser cedit a l’Ajuntament d’Igualada, el qual va resoldre la creació de l’Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada, inscrit sota el patronatge de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; conformant, als nostres dies, una bona part de les fonts gràfiques de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN).